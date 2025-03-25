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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 'anlaşma yapıldığı' iddiasına yalanlama

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde, polis ile göstericilerin karşılıklı cisim atılmaması ve gaz sıkılmaması konusunda anlaştığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 06:19 Güncelleme: 25.03.2025 - 06:22
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        İstanbul Emniyeti'nden 'anlaşma yapıldığı' iddiasına yalanlama
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        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan gösterilerle ilgili bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, polis ile göstericilerin karşılıklı cisim atılmaması ve gaz sıkılmaması konusunda anlaştığına ilişkin asılsız iddiaların yer aldığı belirtildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, "Bu haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif içeriklerdir. Yetkili merciler tarafından herhangi bir anlaşma söz konusu değildir. Güvenlik güçlerimiz, kamu düzenini sağlamak ve vatandaşlarımızın güvenliğini korumak adına görevini hukuka uygun şekilde sürdürmektedir. Halkımızın, yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmesini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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