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        İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız'ın katıldığı denetimde uyuşturucu hap ele geçirildi

        İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın denetim amacıyla katıldığı Pendik'teki uygulamada durdurulan otomobilde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 01:59 Güncelleme: 08.01.2025 - 02:33
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        Yıldız'ın katıldığı denetimde uyuşturucu hap ele geçirildi
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanması ile asayiş ve narkotik suçlarının önüne geçilmesi amacıyla Pendik'te eş zamanlı genel güvenlik, asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı.

        AA'nın haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uygulamayı denetlemek için bulunduğu ilçede, Çamçeşme Mahallesi'ndeki uygulama noktasına geldi.

        2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Bu esnada şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, 242 uyuşturucu hap ele geçirdi. Araçtaki F.K. ve B.A. gözaltına alındı.

        189 ARACA 1 MİLYON 367 BİN 528 LİRA İDARİ PARA CEZASI

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüklerinin de katıldığı uygulamada aranan 25 şüpheli, çeşitli suçlardan firari 15 hükümlü yakalandı.

        Ayrıca, 1 tabanca, 26,3 gram narkotik madde, 1 uzun namlulu silah ele geçirildi, 189 araca toplamda 1 milyon 367 bin 528 lira idari para cezası uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi.

        Yoklama kaçağı 4 kişi hakkında ve 1 iş yerine "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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