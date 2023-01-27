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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Finans Merkezi inşaatında yangın: 3 yaralı
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İstanbul Finans Merkezi inşaatındaki yangında 3 işçi dumandan etkilendi

İstanbul Ümraniye'de bulunan İstanbul Finans Merkezi inşaatında işçilerin çalışması sırasında yangın çıktı. 3 işçi dumandan etkilendiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

İstanbul Finans Merkezi inşaatında yangın: 3 yaralı
DHA

İstanbul Finans Merkezi inşaatında çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Ümraniye ilçesi Site Mahallesi Finans Caddesi'nde inşaatı süren İstanbul Finans Merkezi binasında çıktı. B blokta bulunan -4'üncü kattaki çalışmalar sırasında bilinmeyen başlayan yangın nedeniyle dumanlar binayı sardı.

Yangının bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binadaki işçiler tahliye edilirken, yangın ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenen 3 işçi sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ekipleri duman tahliyesi yapıp soğutma çalışmasında bulundu.

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