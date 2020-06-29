İGA'nın resmi Twitter hesabından havalimanı otoparklarındaki ücretlere yönelik açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İstanbul Havalimanı’nda tüm misafirlerimize otopark hizmetimiz temmuz ayında yüzde 50 indirimli." ifadelerine yer verildi.
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