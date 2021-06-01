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Haberlerİş-Yaşamİstanbul Havalimanı ve THY, Avrupa'da zirveyi bırakmıyor
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THY, günlük uçuş sayılarıyla Avrupa'da liderliğini sürdürdü

İstanbul Havalimanı ile Türk Hava Yolları (THY),günlük uçuş sayılarıyla Avrupa'da liderliğini sürdürdü

İstanbul Havalimanı ve THY, Avrupa'da zirveyi bırakmıyor
AA

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan uçuş trafiği raporuna göre, 16-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen uçuş sayılarına göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 632 uçuşla Avrupa’da ilk sıradaki yerini korudu.

Listenin ilk sırasındaki İstanbul Havalimanı'nı 632 eşit sayıdaki Frankfurt Havalimanı takip etti. Listenin 3. sırasında 628 uçuşla Amsterdam Schiphol, 4. sırasında 505 uçuşla Madrid Barajas, 5. sırasında 481 uçuşla Paris Charles de Gaulle havalimanları yer aldı.

THY ise 24-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği 823 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Listenin ilk sırasındaki THY'yi 458 uçuşla Ryanair takip etti. Listenin 3. sırasında 439 uçuşla Lufthansa, 4. sırasında 438 uçuşla Air France, 5. sırasında 329 uçuşla Easyjet, 6. sırasında 323 uçuşla KLM Royal Airline yer aldı. Pegasus Hava Yolları ise 294 uçuşla listenin 7. sırasında bulunuyor.

Rapora göre, 24-30 Mayıs arasında Avrupa’da toplam 96 bin 330 uçuş gerçekleştirildi. Bu uçuş sayısının salgın öncesi 2019’a göre yüzde 41,8 seviyelerine ulaştığı ve salgın öncesi dönemine göre 133 bin 877 azaldığı kaydedildi.

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