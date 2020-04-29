İstanbul'da iftara ne kadar kaldı? İstanbul iftar saati kaçta? soruları 2020 Ramazan ayının 6. orucunun tutan İstanbulluların gündeminde. İstanbullular gece saat 04.20'de sahur yaparak oruçlarına niyet ettiler. Şimdi akşam ezanının okunmasını yani iftar saatini bekliyorlar. Diyanet İşleri'nin paylaştığı İstanbul imsakiyesi ve İstanbul iftar vakti haberimizde.

İSTANBUL'DA İFTARA NE KADAR KALDI?

İSTANBUL İFTAR SAATİ KAÇTA? 29 NİSAN 2020

Saat 04.20'da sahur yaparak 2020 Ramazan ayının 6. orucuna niyet eden İstanbullular, saat 20.05'de okunacak akşam ezanı ile birlikte iftarını yaparak orucunu açacak. Diyanet imsakiyesinde, 29 Nisan 2020 İstanbul iftar saati 20.05 olarak belirlendi.

İSTANBUL İMSAKİYESİ- DİYANET 2020

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 24.04.2020 Cuma 04:29 06:04 13:07 16:55 20:00 21:29 2 25.04.2020 Cumartesi 04:27 06:03 13:07 16:55 20:01 21:31 3 26.04.2020 Pazar 04:25 06:02 13:07 16:55 20:02 21:32 4 27.04.2020 Pazartesi 04:23 06:00 13:07 16:56 20:03 21:33 5 28.04.2020 Salı 04:22 05:59 13:07 16:56 20:04 21:35 6 29.04.2020 Çarşamba 04:20 05:58 13:06 16:56 20:05 21:36 7 30.04.2020 Perşembe 04:18 05:56 13:06 16:57 20:06 21:38 8 01.05.2020 Cuma 04:16 05:55 13:06 16:57 20:07 21:39 9 02.05.2020 Cumartesi 04:14 05:54 13:06 16:57 20:09 21:41 10 03.05.2020 Pazar 04:13 05:52 13:06 16:57 20:10 21:43 11 04.05.2020 Pazartesi 04:11 05:51 13:06 16:58 20:11 21:44 12 05.05.2020 Salı 04:09 05:50 13:06 16:58 20:12 21:46 13 06.05.2020 Çarşamba 04:07 05:49 13:06 16:58 20:13 21:47 14 07.05.2020 Perşembe 04:06 05:48 13:06 16:59 20:14 21:49 15 08.05.2020 Cuma 04:04 05:46 13:06 16:59 20:15 21:50 16 09.05.2020 Cumartesi 04:02 05:45 13:06 16:59 20:16 21:52 17 10.05.2020 Pazar 04:01 05:44 13:06 16:59 20:17 21:53 18 11.05.2020 Pazartesi 03:59 05:43 13:05 17:00 20:18 21:55 19 12.05.2020 Salı 03:57 05:42 13:05 17:00 20:19 21:56 20 13.05.2020 Çarşamba 03:56 05:41 13:05 17:00 20:20 21:58 21 14.05.2020 Perşembe 03:54 05:40 13:05 17:01 20:21 21:59 22 15.05.2020 Cuma 03:53 05:39 13:05 17:01 20:22 22:01 23 16.05.2020 Cumartesi 03:51 05:38 13:05 17:01 20:23 22:02 24 17.05.2020 Pazar 03:50 05:37 13:06 17:01 20:24 22:04 25 18.05.2020 Pazartesi 03:48 05:36 13:06 17:02 20:25 22:05 26 19.05.2020 Salı 03:47 05:36 13:06 17:02 20:26 22:07 Kadir Gecesi 27 20.05.2020 Çarşamba 03:45 05:35 13:06 17:02 20:27 22:08 28 21.05.2020 Perşembe 03:44 05:34 13:06 17:03 20:28 22:09 29 22.05.2020 Cuma 03:43 05:33 13:06 17:03 20:28 22:11 30 23.05.2020 Cumartesi 03:41 05:32 13:06 17:03 20:29 22:12 24 Mayıs 2020 Pazar Ramazan Bayramının 1. Günüdür.

Bayram Namazı : 06:13