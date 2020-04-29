İstanbul'da iftara ne kadar kaldı? İstanbul iftar saati kaçta? soruları 2020 Ramazan ayının 6. orucunun tutan İstanbulluların gündeminde. İstanbullular gece saat 04.20'de sahur yaparak oruçlarına niyet ettiler. Şimdi akşam ezanının okunmasını yani iftar saatini bekliyorlar. Diyanet İşleri'nin paylaştığı İstanbul imsakiyesi ve İstanbul iftar vakti haberimizde.
İSTANBUL'DA İFTARA NE KADAR KALDI?
İSTANBUL İFTAR SAATİ KAÇTA? 29 NİSAN 2020
Saat 04.20'da sahur yaparak 2020 Ramazan ayının 6. orucuna niyet eden İstanbullular, saat 20.05'de okunacak akşam ezanı ile birlikte iftarını yaparak orucunu açacak. Diyanet imsakiyesinde, 29 Nisan 2020 İstanbul iftar saati 20.05 olarak belirlendi.
İSTANBUL İMSAKİYESİ- DİYANET 2020
|GÜN
|TARİH
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|1
|24.04.2020 Cuma
|04:29
|06:04
|13:07
|16:55
|20:00
|21:29
|2
|25.04.2020 Cumartesi
|04:27
|06:03
|13:07
|16:55
|20:01
|21:31
|3
|26.04.2020 Pazar
|04:25
|06:02
|13:07
|16:55
|20:02
|21:32
|4
|27.04.2020 Pazartesi
|04:23
|06:00
|13:07
|16:56
|20:03
|21:33
|5
|28.04.2020 Salı
|04:22
|05:59
|13:07
|16:56
|20:04
|21:35
|6
|29.04.2020 Çarşamba
|04:20
|05:58
|13:06
|16:56
|20:05
|21:36
|7
|30.04.2020 Perşembe
|04:18
|05:56
|13:06
|16:57
|20:06
|21:38
|8
|01.05.2020 Cuma
|04:16
|05:55
|13:06
|16:57
|20:07
|21:39
|9
|02.05.2020 Cumartesi
|04:14
|05:54
|13:06
|16:57
|20:09
|21:41
|10
|03.05.2020 Pazar
|04:13
|05:52
|13:06
|16:57
|20:10
|21:43
|11
|04.05.2020 Pazartesi
|04:11
|05:51
|13:06
|16:58
|20:11
|21:44
|12
|05.05.2020 Salı
|04:09
|05:50
|13:06
|16:58
|20:12
|21:46
|13
|06.05.2020 Çarşamba
|04:07
|05:49
|13:06
|16:58
|20:13
|21:47
|14
|07.05.2020 Perşembe
|04:06
|05:48
|13:06
|16:59
|20:14
|21:49
|15
|08.05.2020 Cuma
|04:04
|05:46
|13:06
|16:59
|20:15
|21:50
|16
|09.05.2020 Cumartesi
|04:02
|05:45
|13:06
|16:59
|20:16
|21:52
|17
|10.05.2020 Pazar
|04:01
|05:44
|13:06
|16:59
|20:17
|21:53
|18
|11.05.2020 Pazartesi
|03:59
|05:43
|13:05
|17:00
|20:18
|21:55
|19
|12.05.2020 Salı
|03:57
|05:42
|13:05
|17:00
|20:19
|21:56
|20
|13.05.2020 Çarşamba
|03:56
|05:41
|13:05
|17:00
|20:20
|21:58
|21
|14.05.2020 Perşembe
|03:54
|05:40
|13:05
|17:01
|20:21
|21:59
|22
|15.05.2020 Cuma
|03:53
|05:39
|13:05
|17:01
|20:22
|22:01
|23
|16.05.2020 Cumartesi
|03:51
|05:38
|13:05
|17:01
|20:23
|22:02
|24
|17.05.2020 Pazar
|03:50
|05:37
|13:06
|17:01
|20:24
|22:04
|25
|18.05.2020 Pazartesi
|03:48
|05:36
|13:06
|17:02
|20:25
|22:05
|26
|19.05.2020 Salı
|03:47
|05:36
|13:06
|17:02
|20:26
|22:07
Kadir Gecesi
|27
|20.05.2020 Çarşamba
|03:45
|05:35
|13:06
|17:02
|20:27
|22:08
|28
|21.05.2020 Perşembe
|03:44
|05:34
|13:06
|17:03
|20:28
|22:09
|29
|22.05.2020 Cuma
|03:43
|05:33
|13:06
|17:03
|20:28
|22:11
|30
|23.05.2020 Cumartesi
|03:41
|05:32
|13:06
|17:03
|20:29
|22:12
24 Mayıs 2020 Pazar Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
Bayram Namazı : 06:13
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