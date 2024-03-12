İstanbul iftar saatleri 2024: İstanbul'da iftar ne zaman, saat kaçta yapılacak? İslam alemi için özel sayılan ve '11 ayın sultanı' olarak adlandırılan Ramazan ayı başladı. Diyanet tüm şehirlerin imsakiye takvimini açıkladı. Gün gün ve illere göre değişen iftar ve sahur saatleri araştırılıyor. İşte, 2024 İstanbul iftar saatleri...

Habertürk Giriş: 12.03.2024 - 12:35 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:35 facebook

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