Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 30 gözaltı

        İstanbul merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 30 gözaltı

        İstanbul merkezli 4 ilde yasa dışı bahis sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların "Golbet" ve "Hasbet" adlı siteler üzerinden iş yerlerini kullanarak bahis oynattıkları tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 09:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yasa dışı bahis operasyonu: 30 gözaltı

        İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 30 zanlı gözaltına alındı.

        30 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Zanlıların organize şekilde "Golbet" ve "Hasbet" isimli internet siteleri üzerinden "kapalı devre" diye tabir edilen yöntemle kıraathane, emlak ofisi ve "iletişim dükkanı" gibi iş yerlerini kullanarak bahis ve kumar oynattıkları belirlendi.

        Ekiplerce adres ve kimlikleri belirlenen 30 şüpheli, İstanbul, Şanlıurfa, Antalya ve Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

        BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul merkezli "Golbet" ve "Hasbet" isimli yasa dışı bahis sitelerinden "kapalı devre" olarak tabir edilen suç yöntemiyle kıraathane, emlak dükkanı, iletişim dükkanları gibi mekanlar üzerinden bahis ve kumar oynattıkları bilgisine istinaden teknik ve saha çalışmaları sonucunda tespit edilen şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttükleri belirtildi.

        Soruşturma dosyasında yer alan 34 şüphelinin 2022-2025 yılları arasında banka hesaplarında gerçekleşen para hareketinin 2 milyar lira olduğunun aktarıldığı açıklamada, bahse konu suç örgütüne yönelik şüphelilerin suçta kullandıkları değerlendirilen dijital materyaller ele geçirilerek suçla ilgili diğer delillerin toplanması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Şanlıurfa, Antalya, Ağrı'da 10 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldığı kaydedildi.

        YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Açıklamada, operasyonda 30 şüphelinin suç unsurları ile gözaltına alındığı, 1 silah ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği bildirilirken, firari şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Camide komşusunu bıçaklayıp öldüren sanığa 16 yıl hapis

        KAYSERİ'de daha önce tartıştığı komşusu Şevki Tanrıkulu'nu (63), camide namaz kılarken bıçaklayıp öldüren Yasin Şanlı (32), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 'tahrik' indirimi uygulanarak 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #Şanlıurfa
        #Antalya
        #ağrı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
