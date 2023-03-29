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Haberler Gündem İstanbul Metrosu Çalışma Saatleri 2023: Metro İstanbul Seferleri Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor ve Kaça Kadar Çalışıyor?
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İstanbul metrosu çalışma saatleri 2023: Metro İstanbul seferleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden biri olan İstanbul, ulaşım alt yapısı sayesinde kesintisiz bir ulaşım imkânı sunuyor. İstanbul’da yaşanan kalabalık nüfus nedeniyle en dikkat edilen konulardan biri, kolay ulaşım alternatifleridir. Şehirde yer alan her ulaşım aracı gün içinde yoğunluğunu koruyor ve İstanbul’un hemen hemen her noktasına rahatlıkla ulaşmayı sağlıyor. Metro hattı, İstanbul’un en önemli ulaşım araçlarından biridir. Peki, İstanbul metro seferleri kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte 2023 İstanbul metrosu çalışma saatleri

İstanbul Metrosu Çalışma Saatleri 2023: Metro İstanbul Seferleri Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor ve Kaça Kadar Çalışıyor?
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Demiryolu olmasından dolayı hızlı bir şekilde ulaşım sağlayan metro istasyonları, binlerce kişinin trafiğe sıkışmadan hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşımına katkı sağlıyor. Özellikle çalışan kişilerin tercih ettiği bir ulaşım yolu olan metro, geniş bir çalışma saatine sahiptir. Günün büyük bir bölümünde hizmet verir. Peki, İstanbul metrosu çalışma saatleri 2023 yılında güncellendi mi? Metro İstanbul seferleri kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? Metro İstanbul son sefer saatleri nedir? İşte tüm cevaplar…

İstanbul Metrosu Çalışma Saatleri 2023

İstanbul’un kalabalık nüfusa sahip olması nedeniyle ulaşım araçları günün her saati yoğunluğunu korumaktadır. Şehrin aktif olarak kullanılan ulaşım yollarından biri de metro hattıdır. Geniş bir ulaşım ağına sahip olan metro hattı, haftanın 7 günü hizmet vermektedir. Metro çalışma saatleri, günün büyük bir kısmını kapsamaktadır. Belli bir saat sonrasında hizmete kapansa da bazı metro hatları gece saatlerinde de çalışmaya devam etmektedir. “Metro İstanbul sefer saatleri kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?” sorusuna cevap arıyorsanız içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz.

Metro İstanbul Seferleri Kaçta Başlıyor?

Metro hatları çalışma saatleri, hafta içi ve hafta sonu İstanbul’da yaşayan insanların tercih ettiği zaman dilimine uygun şekilde belirlenmiştir. Haftanın 7 günü ulaşıma açık olan metronun bazı özel günlerde hizmet verdiği saat aralığı değişse de bu dönemler dışında her gün aynı saatlerde açılır ve kapanır. 06.00 itibarıyla açılan metro hattı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte iş yerine giden kişilerin yoğunluğuna ev sahipliği yapar.

Metro İstanbul Seferleri Kaçta Bitiyor?

Metro hattı, milyonlarca insan tarafından tercih edilen büyük bir ulaşım hattıdır. Çok fazla tercih edilse de pek çok kişi, “Metro İstanbul seferleri kaçta bitiyor? sorusunu merak etmekte ve günlük planını bu bilgiye göre gerçekleştirmektedir. Metro çalışma saatleri 00.00 itibarıyla sona ermektedir ancak bazı günlerde kapanış saati esnetilerek vatandaşların ihtiyacına cevap verir. Hafta sonu gece tarifesi uzatılarak, şehrin ulaşım konusunda bir aksama yaşamamasına olanak sağlar. Hafta sonu en son sefer saatini öğrenmek için metronun resmî internet sitesin, ziyaret edebilirsiniz.

Metro İstanbul Son Sefer Saati

İstanbul’un her iki yakasında M1A, M1B, M2, M3, M4, M5, M6 ve M7 hatları ile günlük ulaşım ihtiyacını karşılayan metro hattının M4 ve M5 hattı, Anadolu Yakası’na ulaşım sağlar. Metro İstanbul son sefer saati 00.00’dır. Hafta sonu son sefer saatleri değişmektedir. 05.30 ile birlikte gece tarifesi son bularak normal ücretlendirmeye geçiş yapılır.

İstanbul’da Gece Açık Olan Metro Hatları

Metro hatları çalışma saatlerini araştıranların en çok merak ettiği konulardan biri İstanbul’da gece açık olan metro hatlarıdır. Gece hizmet veren metro hatları ise şöyledir:

  • M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metro Hattı
  • M1B Yenikapı – Kirazlı Metro Hattı
  • M2 Yenikapı – Hacıosman Metro Hattı (Sanayi Mahallesi – Seyrantepe arasında sefer bulunmamaktadır.)
  • M4 Kadıköy – Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı
  • M5 Üsküdar – Çekmeköy Metro Hattı
  • M6 Levent – Boğaziçi Ü. / Hisarüstü Metro Hattı

İstanbul’da Metro Cuma, Cumartesi ve Pazar Günü Kaça Kadar Çalışıyor?

İstanbul metro, geniş bir ulaşım ağına sahip olduğu için hem gündüz hem de gece tercih edilen en yoğun ulaşım araçlarından biridir. Cuma, cumartesi ve pazar günlerini kapsayan sefer saatleri uzatılmıştır. Cuma günü 06.00’dan pazar günü 00.00’a kadar kesintisiz hizmet verir. 00.30’da ise gece tarife fiyatlandırması başlar. Kısacası 00.30 itibarıyla turnike geçişlerinde çift geçiş ücreti tahsil edilir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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