Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Tenis İstanbul Open Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı yapıldı!

        İstanbul Open Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı yapıldı!

        Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından 4–10 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen ve uluslararası tenis takviminde önemli bir yere sahip olan Istanbul Open kapsamında gerçekleştirilen basın toplantısı, TTF İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 17:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Open basın toplantısı yapıldı!

        İstanbul Open Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

        Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıya TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt ile sporcular Donna Vekic ve Ayla Aksu katıldı.

        ŞAFAK MÜDERRİSGİL: İSTANBUL OPEN'I GELİŞTİRMEYE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ

        TTF Başkanı Şafak Müderrisgil yaptığı açıklamada, Türk tenisinin uluslararası yolculuğunda önemli bir adımı birlikte atmak için toplandıklarını belirterek, "WTA turnuvalarından birini İstanbul Open adı altında ülkemize kazandırmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bu, yalnızca bir turnuvadan öte Türk tenisinin vizyonunu ve kararlılığını temsil eden güçlü bir adım niteliği taşıyor. İstanbul Open, Türkiye'yi uluslararası tenis takviminde daha güçlü bir konuma taşıyan, sürdürülebilir büyüme stratejimizin önemli bir parçası. Bu turnuvaları her yıl daha da geliştirerek üst seviyelere taşımayı ve ülkemizi tenis dünyasında kalıcı bir merkez konumuna getirmeyi hedefliyoruz. Bu turnuvanın sportif açıdan taşıdığı değer de son derece büyük. İstanbul Open, küresel ve stratejik açıdan da önemli bir rol üstlenmektedir. Türkiye'nin tenis dünyasındaki rolünü arttırmaktadır. Bizlere güvenerek Türk tenisinin gelişimine katkıda bulunan tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. İstanbul Open'ı büyütmeye ve geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        ŞÜKRÜ BEDİKHAN: STRATEJİK VİZYONUMUZUN BİR PARÇASINDA TENİS MUTLAKA YER ALIYOR

        Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, İstanbul'un enerjisinin tenisin zarafetiyle birleşmesinden keyif aldıklarını söyledi.

        140 yıllık bir marka hikayeleri olduğunu aktaran Bekdikhan, "Marka hikayemiz, sürdürülebilir başarılarla dolu. Bu sürdürülebilir başarıları, Türkiye Tenis Federasyonu ile imzaladığımız anlaşma sayesinde daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. İstanbul'un enerjisinin tenisin zarafetiyle birleştiği günde beraber olmak bize çok büyük bir keyif sunuyor. Spora ve sporcuya her zaman destek olan bir marka olduk. Bu sürdürülebilir katkıyı kortlarda fazlasıyla göreceğimize inanıyoruz. Stratejik vizyonumuzun bir parçasında tenis mutlaka yer alıyor. Mercedes'in yıldızının kortlara daha yaygın bir şekilde yerleşmesi için elimizden geleni çabayı göstermeyi arzu ediyoruz. Bu turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, iyi bir turnuva olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

        SUAT SÖZEN: ÇOK SAYIDA İNSANIMIZI TENİSLE BULUŞTURMAYI ARZU EDİYORUZ

        Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, tenisi Türkiye'de yaygınlaştırmayı ana çalışma noktası haline getirdiklerini ifade etti.

        REKLAM

        Tenise verdikleri desteğin önemini vurgulayan Sözen, "Tenisi ülkemizde yaygınlaştırmak bizler için ana çalışma noktası haline geldi. Çok sayıda insanımızı tenisle buluşturmayı arzu ediyoruz. 'Haydi Tenise' projesiyle ilköğretim sınıflarında çocuklarımızı tenis malzemeleriyle tanıştırmaya başladık. Yeni başladık ve 22 okula gittik. Federasyonun Antrenör Gelişim Programı'na destek olduk. Tenis Ligi sponsorluğunu da üstlendik. Herkese çok güzel bir turnuva diliyorum ve teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        MUSTAFA ERÖĞÜT: ESAS ÖNEMLİ OLAN BU ETKİNLİKLERDEN MİRAS OLUŞTURUO GELECEĞE AKTARMAK

        Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, İstanbul Open'ın sağlık sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

        30'dan fazla federasyon ve kulübün sponsoru olduklarının altını çizen Eröğüt, "Bu önemli turnuvada sağlık sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şafak Hanım'a bu önemli turnuvayı ülkemize kazandırdığı ve sponsorlarla kurduğu güçlü ilişkiler için teşekkür ediyorum. Kulüplerin sağlıkları bize emanet diyebiliriz. Türkiye Tenis Federasyonu için bireysel programlarımızı hazırlamaya başladık. Umarım geleceğin şampiyonlarını hazırlamada bizlerin de emekleri olur. Esas önemli olan bu etkinliklerden miras oluşturup geleceğe aktarmak. Emeği geçen herkese teşekkürler." şeklinde görüş belirtti.

        REKLAM

        DONNA VEKIC: TÜRKİYE'DE KADIN TENİSİNİN İYİ BİR GELECEĞİ VAR

        İstanbul Open'ın bir numaralı seri başı tenisçisi Donna Vekic, turnuva ve Türk sporcularla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

        Hırvat tenisçi, her zaman İstanbul'da olmaktan çok mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Çok güzel bir organizasyon. Çok iyi ağırlanıyoruz. Sponsorlara ve federasyona teşekkür ediyorum. Türkiye'de kadın tenisinin iyi bir geleceği var. Böyle etkinlikler bu gelişime katkı sağlayacaktır." dedi.

        AYLA AKSU: BU TURNUVALARI OYNAMAKTAN ÇOK BÜYÜK KEYİF ALIYORUZ

        Milli tenisçi Ayla Aksu, İstanbul'da düzenlenen WTA turnuvalarının Türk sporcular için çok önemli olduğunu vurguladı.

        Türkiye Tenis Federasyonu ile sponsorlara teşekkür eden Ayla, "Tenisi bilinir kılmak ve tüm çocukların bizi izlemesi, tenisi tabana yayma konusunda çok değerli. Bu turnuvaları oynamaktan çok büyük keyif alıyoruz. Ülkemiz daha büyük turnuvaları hak ediyor. Bu bir başlangıç. Bu yıl 8 WTA 125 turnuvası hedefleniyor. Umarım bu gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

        WTA 125 kategorisinde yer alan İstanbul Open Tenis Turnuvası, 10 Mayıs Pazar günü tamamlanacak. TTF İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı toprak kort turnuvasında toplam 115 bin dolar para ödülü dağıtılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beylikdüzü'nde otomobilde silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu; bir şüpheli tutuklandı

        İstanbul Beylikdüzü'nde park halindeki otomobilin arka koltuğunda silahla başından vurulmuş halde cesedi bulunan Mustafa Kemal Kayış (45) ile aynı otomobilde bulunduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifadesinde Kayış'ın silahla kendi hayatına son verdiğini iddia etti. E...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        "Google" hesabından takip detayı ortaya çıktı
        "Google" hesabından takip detayı ortaya çıktı
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        Petrolde sert düşüş
        Petrolde sert düşüş
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"