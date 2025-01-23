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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul-Şam uçuşları başladı - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul-Şam uçuşları başladı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Şam uçuşlarının bugün başladığını bildirdi. İlk uçuşta Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden bir ekibin de yer aldığını belirten Bakan Uraloğlu, "Heyet, pazar gününe kadar Suriye'de saha ziyaretleri yapacak ve denetimler gerçekleştirecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 13:07 Güncelleme: 23.01.2025 - 13:07
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        İstanbul-Şam uçuşları başladı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Şam uçuşlarının bugün Türk Hava Yolları tarafından başlatıldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, kış dönemini kapsayan 23 Ocak-27 Mart döneminde salı, perşembe, pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün seferlerin düzenleneceğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, uçakların İstanbul’dan kalkış saatinin 09.00, Şam’dan kalkış saatinin ise 13.00 olarak planlandığını kaydetti.

        Uçuşların görerek uçuş (VFR) şartlarında gerçekleştirileceği için gündüz saatlerine odaklanarak düzenlendiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Söz konusu uçuşların gerçekleştirilebilmesi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Suriye Havacılık Otoritesinden gerekli izinlendirilme süreçleri tamamlandı." açıklamasında bulundu.

        Bugün gerçekleştirilen ilk uçuşta teknik bir heyetin de yer aldığını belirten Uraloğlu, daha önce de Halep ve Şam Havaalanlarına mevcut durumu ve eksiklikleri inceleyip tespit etmeleri amacıyla ekiplerimizi görevlendirdiklerini anımsattı. Uraloğlu, “Bugünkü ilk uçuşla Şam’a giden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden teknik ekibimiz pazar gününe kadar Suriye’de saha ziyareti ve denetimler gerçekleştirecek.” ifadelerini kullandı.

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