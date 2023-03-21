İslam dininde bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Ramazan ayı bu sene 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak. Müminler, 29 gün boyunca oruç ibadetini yerine getirecekler. Ramazan ayı boyunca camilerde veya evlerde teravih namazı eda edilecek. Peki, İstanbul teravih namazı kaçta? İstanbul'da ilk teravih namazı ne zaman kılınacak? İşte detaylar...