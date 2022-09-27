İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş’ın sponsorluğunda düzenlenen 26. İstanbul Tiyatro Festivali, komedi ve hicvin ölümsüz ismi Molière’in doğumunun 400. yılını kutluyor. Festival programında “Molière’in 400. Yılı” teması altında, ünlü yazarın eserlerinin çağdaş uyarlamalarından 358 yıl sonra ilk kez sansürsüz sahnelenecek orijinal hâline, ünlü sinema yönetmenleri M.Caner Alper ve Mehmet Binay’ın ilk tiyatro oyunundan dünyanın en köklü tiyatro topluluğu Comédie-Française’in bu yıla özel yapımlarına kaçırılmayacak gösteriler yer alıyor

Tartuffe

Molière’e özel bir bölüm ayıran festival ayrıca Türkiye’den ve yurtdışından, merakla beklenen, yepyeni oyunlardan yenilikçi ve ufuk açıcı performanslara, toplam 24 tiyatro, performans ve dans gösterisini bir araya getiriyor. 25 Ekim - 26 Kasım tarihleri arasında, Işıl Kasapoğlu küratörlüğünde düzenlenecek 26. İstanbul Tiyatro Festivali’nin programı tiyatro.iksv.org/tr/program adresinde; biletler ise passo.com.tr’de ve İKSV ana gişede satışta.

Açılış Oyunu: Kibarlık Budalası Remix

Zenne, Çekmeceler ve Bergen filmleriyle tanınan yönetmen ikilisi M.Caner Alper ve Mehmet Binay renkli karakterler ve etkileyici dramatik hikâyelerle sinema perdesinde yarattıkları eşsiz dünyayı bu kez sahneye taşıyor ve ilk oyunlarını İstanbul Tiyatro Festivali için yönetiyor. Kibarlık Budalası Remix, Molière’in 17. yüzyıl Fransası’nda el değiştiren zenginliği ve gücü hicvettiği çok sevilen oyununu farklı bir bakış açısıyla ele alarak popülerlik çabası ile şöhret peşinde koşma temaları üzerinden günümüze uyarlıyor. Tekfen Holding’in yüksek katkıda bulunan gösteri sponsorluğunda sahnelenecek Kibarlık Budalası Remix festivale görkemli olduğu kadar eğlenceli bir açılış yapacak. 25 ve 26 Ekim’de saat 20.00’de Maximum UNIQ Hall’da izlenebilecek oyun, seyircisini oyun sırasında sosyal medya paylaşımı yapmaya teşvik ederek geleneksel seyir kurallarının da dışına çıkaracak.

Comédie-Française ile Molière Maratonu

Kibarlık Budalası

“Molière’in Evi” olarak da anılan köklü topluluk Comédie-Française’in Molière’in 400. Yılı’nı kutlamak üzere sahnelediği oyunlardan bir seçki 26. İstanbul Tiyatro Festivali’nde beyazperdeden gösterime giriyor. Institut Français Türkiye’nin desteğiyle, 12 Kasım’da Atlas 1948 Sineması perdesinde izleyiciyle buluşacak Molière Maratonu’nda sırasıyla Hastalık Hastası, Kibarlık Budalası ve Tartuffe ya da İkiyüzlülük gösterilecek.

Perdeden: Hastalık Hastası

Molière’in ölmeden hemen önce başrolünü bizzat Comédie-Française sahnesinde oynadığı son oyunu Hastalık Hastası melankoliye çalan bir alacakaranlık komedisi. Toplumun ahlaki yapısına ve yozlaşmış tıp çevrelerine taşlamalarda bulunan Hastalık Hastası’nı tiyatroseverler, Fransız tiyatro tarihinin önemli yönetmenleri arasına ismini yazdırmış, 2007’de aramızdan ayrılan Claude Stratz’ın 21 yıldır 500’den fazla kez sahnelenen rejisiyle izleyecek. Gösterim 12 Kasım Cumartesi saat 11.00’de gerçekleşecek.

Perdeden: Kibarlık Budalası

Molière Maratonu’nun 12 Kasım Cumartesi saat 14.30’da gerçekleşecek ikinci seansında, ünlü yönetmen çift Valérie Lesort veChristian Hecq ile güçlerini birleştiren Comédie-Française’in ihtişamlı yapımı Kibarlık Budalası yer alıyor. Lesort ve Hecq’in komikolduğu kadar şiirsel bir vizyonla ele aldığı bu yeni prodüksiyon, görkemli sahne tasarımından Balkan esintili bestelerine kadar son derece zengin bir deneyim sunuyor. Hayattaki tek amacı soylu sınıfına dâhil olmak olan zengin burjuva Mösyö Jourdain’in hikâyesini anlatan Kibarlık Budalası 1670’ten bu yana müzik ve dans eşliğindeki kurgusuyla her dönemde izleyenleri etkilemeyi başarıyor.

Perdeden: Tartuffe ya da İkiyüzlülük

Molière Maratonu’nun 12 Kasım Cumartesi saat 19.00’da gerçekleşecek son seansında Comédie-Française, tiyatroseverlerin çok sevdiği ama bugüne kadar hep sansürlenmiş hâlini izledikleri Tartuffe’ün orijinal versiyonunu çağımızın önde gelen yönetmenlerinden Ivo van Hove’un çağdaş yorumuyla beyazperdenin görkeminde keşfetmemizi sağlıyor. Klasik Fransız tiyatrosu tarihinde en çok sahnelenmiş oyun unvanına sahip Tartuffe, 358 yıl sonra ilk defa sansürsüz orijinal hâliyle tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

İstanbul Şehir Tiyatroları’ndan Tartuffe

İstanbul Şehir Tiyatroları, Molière’in doğumunun 400. yılı vesilesiyle yeni sezonda sahneleyeceği Tartuffe’ün prömiyerini 26. İstanbul Tiyatro Festivali’nde yapıyor. Ülkemiz tiyatrosunun beğeniyle takip edilen, bol ödüllü isimlerinden Yiğit Sertdemir’in yönettiği, Orhan Veli’nin olağanüstü çevirisine şiirlerinden bestelenen şarkıların da eşlik ettiği İstanbul Şehir Tiyatroları’nın bu yeni yapımında, hayata ve insan ilişkilerine dair bilmeceler bir kez daha kahkahalarla selamlanıyor. 15 Kasım’da Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde sahnelenecek bu yeni yapımda inanç, aile, aşk, mizah, müzik, acı, hüzün iç içe ve olanca dinamiğiyle seyirci karşısına çıkıyor