TOKİ SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

1. Başvuru kategorisine göre istenilen ikametgâh belgesini; adrese dayalı kayıt sistemine göre, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge, (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),

2. Emekli Kategorisine veya Deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuranlardan, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge veya il nüfusuna kayıtlı olduğunu bildirir belge (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),

3. Son bir yıl içerisinde ikametgâhını değiştiren kişiler için, bir önceki ikametgâhlarında kesintisiz olarak en az 1 yıl ikamet ettiğini kanıtlayacak belge, (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),

4. 3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler kategorisine başvuruda bulunanlar için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenecektir.

5. Aylık hane halkı gelirinin (kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklar), başvuru dönemi itibari ile son 12 ay ortalamasının, (özel kesintilerden önce) en fazla aylık net 127.000 TL (İstanbul İli için, en fazla aylık net 145.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

6. Bağımsız konut haricinde, tapusuna sahip olunan gayrimenkuller için 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle ilgili Belediyesinden rayiç bedel tutarlarını gösterir belge.