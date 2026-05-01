TOKİ sözleşmeleri ne zaman yapılacak? İşte 2026 TOKİ sözleşme tarihi
TOKİ projelerinde hak sahibi olan vatandaşlar için sözleşme süreci yakından takip ediliyor. Banka şubelerinde imzalanacak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi öncesinde hem tarihlere hem de gerekli belgelere ilişkin araştırmalar hız kazandı. Özellikle İstanbul'daki projeler için "TOKİ sözleşmeleri ne zaman yapılacak?" sorusu yoğun şekilde gündeme gelirken, 2026 yılına ilişkin detaylar merak edilmeye devam ediyor. İşte bilgiler...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) projelerinde sözleşme aşamasına yönelik bekleyiş sürüyor. Hak sahiplerinin banka aracılığıyla tamamlayacağı Gayrimenkul Satış Sözleşmesi için süreç araştırılırken, hangi belgelerin hazırlanması gerektiği de öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. İstanbul'daki hak sahiplerinin odağında ise "TOKİ sözleşmeleri ne zaman imzalanacak?" sorusu bulunuyor.
TOKİ SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE İMZALANACAK?
TOKİ sözleşme imzalama tarihleri henüz açıklanmadı. Konut almaya hak kazanan vatandaşların sözleşme imzalama süreci, TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. TOKİ sözleşmeleri genellikle kura sonuçlarının açıklanmasının ardından 1-3 ay içerisinde bankalar aracılığıyla imzalanıyor.
SÖZLEŞME İMZALANIRKEN NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?
Sözleşme imzalama aşamasında, konut bedelinin %10'u peşinat olarak ödenecektir. Kalan tutar için ise 240 ay vade imkanı sunulmaktadır. Taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalanmasını takip eden ay itibarıyla başlayacaktır.
"EVLERİMİZİ EN KISA SÜREDE TESLİM EDECEĞİZ"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'da kura çekimi işlemlerinin tamamlandığını, noter onayının ardından listenin TOKİ'nin sitesinde yayımlanacağını aktardı.
TOKİ SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
1. Başvuru kategorisine göre istenilen ikametgâh belgesini; adrese dayalı kayıt sistemine göre, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge, (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
2. Emekli Kategorisine veya Deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuranlardan, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge veya il nüfusuna kayıtlı olduğunu bildirir belge (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
3. Son bir yıl içerisinde ikametgâhını değiştiren kişiler için, bir önceki ikametgâhlarında kesintisiz olarak en az 1 yıl ikamet ettiğini kanıtlayacak belge, (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
4. 3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler kategorisine başvuruda bulunanlar için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenecektir.
5. Aylık hane halkı gelirinin (kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklar), başvuru dönemi itibari ile son 12 ay ortalamasının, (özel kesintilerden önce) en fazla aylık net 127.000 TL (İstanbul İli için, en fazla aylık net 145.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
6. Bağımsız konut haricinde, tapusuna sahip olunan gayrimenkuller için 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle ilgili Belediyesinden rayiç bedel tutarlarını gösterir belge.
7. Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az %40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi” (Başvuru dönemi itibarıyla)
8. Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren “Belgeyi” (Başvuru dönemi itibariyle)
9. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine başvuru yapacakların, Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 3 yıldan az olmamak üzere ile ikamet ettiğini kanıtlayan belge (Adrese dayalı kayıt sistemine göre)
10. Gazi (Kıbrıs, Kore) kategorisine başvuru yapacakların, 1005 Sayılı Kanun kapsamında, Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı,
11. Genç kategorisine başvuru yapacak vatandaşlarımız, T.C. kimlik kartı ve ikamet belgesi ile işlem yapacaklardır.