TOKİ sosyal konut projesinde heyecan bu kez İstanbul'da yaşanıyor. TOKİ İstanbul Tuzla'da 16 - 29 Mart arasında yapılacak olan çekilişler ile 20 bin 920 konutu hak sahibi belirlenecek. Tuzla kura çekimi kapsamında kura çekilişileri canlı yayında gerçekleştiriliyor. İşte 25 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sonuçları ile nihai isim listesi sorgulama ve canlı yayın izleme linki...