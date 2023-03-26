TOKİ 250 bin sosyal konut kapsamında İstanbul genelinde 50 bin konut inşa edilecek. TOKİ İstanbul Tuzla'da 20 bin 920 konutun hak sahibi 16-29 Mart 2023 tarihleri arasında belirlenecek. İşte 26 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sonuçları ile nihai isim listesi sorgulama ekranı ve canlı yayın izleme linki...