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İstanbul2daki olumsuz hava şartları trafiği de etkiledi. İBB verilerine göre, trafik yoğunluğu yüze 56'ya ulaştı.

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Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk hakim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan yollar Göztepe'den itibaren yoğun şekilde devam ederken ortalama hız 15 km/s olarak gözüküyor. Diğer yandan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Ataşehir'den itibaren yoğun şekilde sürüyor. Ortalama hız 20 km/s civarında. Avrasya Tüneli'nde de Avrupa'ya geçişlerde araç arızası trafik yoğunluğunu artırıyor.

Avrupa Yakası'nda ise Avcılar sahil yolu, E-5, Esenyurt TEM bağlantısı, Metris Kavşağı'nda trafik yoğun bir şekilde seyrediyor.