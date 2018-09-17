İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde okullarda bugün ilk ders zili çalacak. Her sene olduğu gibi bu sene de trafik durumu merak ediliyor. İstanbul'da trafik durumu nasıl? Hangi yollar kapalı, nerede kaza var? İşte İstanbul trafiği son durum...

İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU

İstanbul'da sabah erken saatlerinde yola çıkan okul taşıtlarıyla birlikte trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre, sabah 07.30 sıralarında kentte yoğunluk yüzde 44 olarak kaydedildi.

OKUL SERVİSLERİNE DENETLEME

Trafik polisleri Beşiktaş'ta, okulların açılmasıyla birlikte İstanbul trafiğinde yerini alan okul servislerini denetledi. Denetimler esnasında ön plakası takılı olmayan araç sürücüsüne 108 TL para cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri Beşiktaş'ta, okulların açılmasıyla birlikte İstanbul trafiğinde yerini alan okul servislerini denetledi. 2018 - 2019 Eğitim Öğretim yılının başlamasıyla birlikte bu sabah servis araçları İstanbul trafiğinde yerini aldı. Çok sayıda servis aracının aynı anlarda trafiğe çıkması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Öte yandan, Beşiktaş'ta trafik polisleri servis araçlarına yönelik uygulama yaptı. Servis araçlarını durdurarak evrak kontrolü yapan ekipler araçlarda aramalar gerçekleştirdi. Denetimler esnasında ön plakası takılı olmayan araç sürücüsüne ise 108 TL para cezası kesildi. Servis şoförleri bu uygulamalardan memnun olduklarını söyledi.

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