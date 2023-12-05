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SULTANGAZİ

NO: 35185484

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah DEMİRCİ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, TÜREL sk / HABİBLER mah 2691., 2700., 2701., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 05/12/2023 00:05:00 - 05/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35132398

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2950., 2951., 2952., 2953., 2954., 2958., 2961. sk bölgelerinde 05/12/2023 09:00:00 - 05/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35185470

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2488., 2493., 2494., 2495., 2496., 2497., 2500., 2501., 2502., 2503., 2504., 2505., 2506., 2806., MİMAR SİNAN, U, V sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 05/12/2023 10:00:00 - 05/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 35185946

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah BALIKLI ÇIRPICI YOLU, G/22., G/28., MEVLANA sk bölgelerinde 05/12/2023 09:30:00 - 05/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35185983

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah 41., 48., 50., 58. BULVAR sk bölgelerinde 05/12/2023 09:30:00 - 05/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35186028

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 247., 39/10., 43., 44/1., 44/2., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgelerinde 05/12/2023 09:30:00 - 05/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.