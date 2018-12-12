İstanbul'un ara sokaklarında gizlenmiş dönerciler!
12.12.2018 - 07:33 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Çarşı içinde bulunan ufacık mekanlar döneri ekmek arası, dürüm ya da pide arası servis ediyorlar. Müşterilerinin çoğu çarşı-pazar esnafı fakat bilenler bu lezzetli döneri kaçırmıyor. Siz de kendileri küçük, lezzetleri büyük bu adresleri keşfe çıkın! İşte İstanbul'un gizli kalmış dönercileri...
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KARADENİZ DÖNER - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş Çarşı’nın Köyiçi diye tabir ettiğimiz çarşı içinde yer alan bir büfe. Dev boyutta bir döner, ateşin etrafında yağlarını alta bırakarak döküyor. İstanbul Life dergisinin yazısına göre büfenin önünde her daim sıra var.
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1/3 oranında kuzu etinin kullanıldığı ve dana-kuzu karışımı parça etten hazırlanan döner kendi fırınlarında pişirdikleri sıcacık ‘gobit’ arasında servis ediliyor. Gobit arası yenilen bu sade döner çok lezzetli. Asım Usta’nın hazırladığı döneri Beşiktaş Çarşı’da mutlaka deneyin.
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DÖNERCİ ŞAHİN USTA - FATİH
Kapalıçarşı’nın Kılıççılar Kapısı tarafından çıkınca hemen çarşı içerisinde bulunan 45 senelik bir adres. Şahin Usta’nın vefatından sonra bu lezzet, oğlu Mehmet Dinçer tarafından devam ettiriliyor. Döner kebap yaklaşık dört metrekarelik ufacık bir mekanda hazırlanıp pişiriliyor. Sıcacık tırnak pide ve ekmek arasında servis ediliyor.
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Dönerin lezzetini örtecek yeşillik ve kızarmış patates gibi garnitürler kullanılmıyor. Sadece soğan, domates ve isteğe göre kırmızı pul biber ile çeşnilendiriliyor. Öğle yemeği saatlerinde önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Pide arası döneri kapanlar bu sevimli dükkanın karşısında bulunan kaldırımın üzerindeki banka oturuyor ve bu lezzetli döneri ayaküstü yiyor. Şahin Usta’nın el yapımı leziz ayranı da dönere eşlik ediyor. Dönerin formülü kıyma ve et parça karışımı. Ekstra yağ eklemeyip, döneri kendi yağında pişiriyorlar. Kıyma döner iyi olmaz tabusunu yıkan bir mekan.
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DÖNERCİ SADIK USTA - FATİH
İstanbul’da sokakta yenen dönerin efsane isimlerinden Sadık Usta. Aksaray Çarşı’da Yusufpaşa tramvay istasyonun karşısında. Sadık Usta’nın yeğenleri tarafından bu lezzet korunarak devam ediyor. İki metrekarelik bir pişirme alanı var.
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Ekmek arası veya pide arası aldığınız döneri sokakta kaldırım üzerine koydukları ufacık tabure ve masalarda yiyorsunuz. Parça etten yapılan bu dönerin lezzeti mükemmel. Ekmeğin arasına dönerin dışında sadece domates ve biber koyuyorlar. Yarım, çeyrek ve pidenin haricinde üç parça diye isimlendirdikleri yarımdan biraz büyük ekmek ve bol döneri olan bir ekmek arası daha var. Ayranları da çok lezzetli.
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KASAP OSMAN - FATİH
Sirkeci Garı’ndan Cağaloğlu’na çıkarken esnaf lokantalarının bulunduğu Hocapaşa Sokak’ta bulunuyor. Etten çok iyi anlayan eski Kasap Osman’ın hazırladığı yaprak döner çok lezzetli.
Bunun yanında güveçte aslında çok yakın İskender kebap hazırlanıyor. İskender dönerin tadına bakmak için gidilir.
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METET KÖZDE DÖNER - KUZGUNCUK
Kuzguncuk semtinin çarşısını oluşturan İcadiye Caddesi üzerinde ufak bir mekan. Özel kömür ateşinde yaprak döner yapıyorlar. Yanmadan çıtır çıtır kızaran döner yanında turşu, biber ve patates kızarması servis ediliyor.
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Döneri, Balıkesir Gönen ve Çanakkale’den gelen etlerin but tarafından yapıyorlar. Bir gün terbiye edilen etler daha sonra yaprak yaprak şişe dizilerek pişirilmeye hazır hale getiriliyor.
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ZÜMRÜT BÜFE - FATİH
Tahtakale Çarşı içinde kime sorsanız gösterir. 1961 senesinde kurulmuş bir büfe.
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Isıtılmış pide içinde servis edilen döner, isteyene porsiyon olarak da sunuluyor. Döneri çok lezzetli. Ette dana ağırlıklı yüzde 10 civarında kuzu döşü kullanılıyorlar.
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BONUS: ŞEHZADE CAĞ KEBAP - FATİH
Sirkeci Hocapaşa Sokak’ta ufacık bir dükkan. Köşede odun ateşinde yavaş yavaş pişen yatık dönerinin müdavimi çok. Patronu Özcan Yıldırım. Kendisi yaptığı kebabın memleketinden yani Erzurumlu. Sofraya oturduğunuzda ilk gelenler, acısı yerinde ezme ve güveçte yoğurt. Yoğurt şahane, mutlaka sipariş edin.
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Bir porsiyonda iki şiş ve yanında lavaşı var. Çok lezzetli. Yüzde yüz kuzu etiyle yapıyorlar. Terbiyesinde sadece tuz, soğan ve karabiber kullanıyorlar. Kesilen yatık döneri çağ adı verilen şişlere taktıktan sonra ocağın yanındaki ateşte bir müddet daha pişiriyorlar. Mutlaka gelip, tadına bakmalı.
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