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Ekmek arası veya pide arası aldığınız döneri sokakta kaldırım üzerine koydukları ufacık tabure ve masalarda yiyorsunuz. Parça etten yapılan bu dönerin lezzeti mükemmel. Ekmeğin arasına dönerin dışında sadece domates ve biber koyuyorlar. Yarım, çeyrek ve pidenin haricinde üç parça diye isimlendirdikleri yarımdan biraz büyük ekmek ve bol döneri olan bir ekmek arası daha var. Ayranları da çok lezzetli.