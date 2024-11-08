Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre İstanbul'un barajlarında düşüş sürüyor! | Son dakika haberleri

        İstanbul'un barajlarında düşüş sürüyor: Son bir yılın en düşüğü, 10 yılın üçüncü en düşüğü!

        İstanbul'da barajları alarm veriyor. İSKİ verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 30'un altına düştü. Bugün ölçülen yüzde 29.92 son bir yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçerken, 10 yıllık ölçümlerde en düşük üçüncü seviye oldu. İstanbul'un Anadolu yakasının önemli su kaynaklarından Ömerli Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 26.38'e geriledi. Bu oran son 9 yılın en düşük değeri oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 14:44 Güncelleme: 08.11.2024 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul'da yağışsız geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından baraj doluluk oranlarındaki hızlı düşüş devam ediyor. İSKİ tarafından bugün yapılan ölçümlerde İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 29.92 olarak ölçüldü.

        2

        Şu anda İstanbul'un 3 barajında doluluk oranı yüzde 10'un altına indi. Alibeyköy, Kazandere ve Papuçdere barajlarındaki doluluk oranının yüzde 10'un altında olduğu belirtildi. Yüzde 50 doluluk oranının üzerindeki tek baraj ise Elmalı Barajı oldu. Elmalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 51.61 olarak ölçüldü.

        3

        Bugün ölçülen yüzde 29.92 doluluk oranının son bir yılın en düşük seviyesi olduğu belirtildi. İstanbul'un barajlarındaki ortalama doluluk oranı geçtiğimiz Nisan ayında yüzde 82.62 olarak ölçülmüştü.

        4

        Son 10 yıllık ölçüm sonuçlarına bakıldığında ise yüzde 29.92 doluluk oranının en düşük 3'üncü oran olduğu görüldü. Geçen yıl doluluk oranı bu tarihte 16.83 olarak ölçülmüştü. 2020 yılında yapılan ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 28.88 olarak kayıtlara geçmişti.

        5

        İstanbul'da etkili olan kuraklıktan İstanbul'un Anadolu yakasına su sağlayan en önemli barajlardan Ömerli Barajı da nasibini aldı. Baraj gölü havzasında su seviyesi her geçen gün azalırken, eskiden suyla dolu alanlar tamamen kuruyarak sertleşti.

        6

        Eskiden sandallarla ulaşılan pek çok bölgeye artık otomobillerle gitmek mümkün hale geldi. Ömerli Baraj Gölü havzasında bugün ölçülen yüzde 26.28'lik doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

        7

        2015 yılında yapılan ölçümlerde de baraj gölü havzasının doluluk oranı yüzde 78.68 olarak ölçülmüştü. Ancak baraj gölü havzası bir daha bu doluluk oranını yakalayamadı.

        8

        Bugün Ömerli Barajı'nda ölçülen değerin son bir yılın en düşük seviyesi olduğu belirtildi.

        9

        Baraj gölü havzasında geçtiğimiz Mayıs ayında doluluk oranı yüzde 92.31 olarak ölçülmüştü. Daha sonra yaşanan düşüşlerde bugün ki yüzde 26.38'lik doluluk oranına kadar azalma yaşandı.

        10

        İstanbul'un barajlarındaki bugün ki doluluk oranları (yüzde):

        Ömerli 26.38

        Darlık 31.91

        Elmalı 51.61

        Terkos 39.58

        Alibeyköy 6.0

        Büyükçekmece 31.95

        Sazlıdere 41.29

        Istrancalar 31.88

        Kazandere 8.64

        Papuçdere 7.73

        11
        12
        #yerel haberler
        #istanbul haberleri
        #baraj
        #kuraklık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        İnsansı robot yaptı... Rekor fiyata satıldı
        İnsansı robot yaptı... Rekor fiyata satıldı
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        İkonik ceketi satılıyor
        İkonik ceketi satılıyor
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Google insanlara duymak istediklerini nasıl söylüyor?
        Google insanlara duymak istediklerini nasıl söylüyor?
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        4 binden fazla hasta kornea nakli için sırada
        4 binden fazla hasta kornea nakli için sırada
        Geceleri evi süpürdüğü için 9 aylık eşine boşanma davası açtı
        Geceleri evi süpürdüğü için 9 aylık eşine boşanma davası açtı
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"