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İstanbul'un tarihi Mısır Çarşısı'nda adım atacak yer kalmadı

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşlar Eminönü'ne akın etti. Tarihi Mısır Çarşısı'nda adım atacak yer kalmadı...

İstanbul'un tarihi Mısır Çarşısı'nda adım atacak yer kalmadı
DHA

Mısır Çarşısı'nda alışveriş yapanlar 2 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hazırlık yaptı. Bazıları ise alışveriş için değil, gezmek için geldiğini belirtti. Eminönü esnafı ise, kalabalığın satışlara etki etmediğini söyleyerek, "Sadece kısıtlamaya saatler kala burası böyle oluyor. Onun dışında burada rahatlıkla top oynarsınız" dedi.

UYARILARA RAĞMEN...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Eminönü'nde yoğunluk yaşandı. Kısıtlama öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar buradaki dükkanlara geldi. Bazı vatandaşların yapılan tüm uyarılara ve yoğun kalabalığa rağmen maskesiz olduğu ve sigara içtiği de görüldü. Alışveriş dışında gezmek için gelen vatandaşlar da yoğun kalabalık oluşturdu.

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