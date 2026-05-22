        İstanbul Valiliği'nde bayramlaşma töreni | Son dakika haberleri

        İstanbul Valiliği'nde bayramlaşma töreni düzenlendi

        İstanbul Valiliği'nde, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Kardeşliğe, barışa, dayanışmaya daha çok ihtiyaç olan günlerden geçtiklerine dikkati çeken Vali Davut Gül, bayramları vesile kılarak kırgınlıkları, küslükleri ortadan kaldıracak, safları sıklaştıracak ortam oluşturulması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 13:21 Güncelleme:
        İstanbul Valiliği'nde bayramlaşma töreni

        İstanbul Valiliği'nde, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Vali Davut Gül, beraberinde 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Volkan Demir ile askeri erkan, adli ve idari yargı temsilcileri, mülki idare amirleri, ilçe belediye başkanları, genel ve özel kuruluşların üst yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, il müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, personeli ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bayramlaştı.

        İstanbul Valisi Davut Gül, konuşmasında, İstanbul'da her bayramda olduğu gibi bu bayramda da tüm kurumların gayreti, çalışması ve planlamasıyla 9 günlük tatili huzur içinde geçireceklerini ifade etti. Bayramlarda vatandaşlara hep söyledikleri tavsiye, telkin ve uyarıları olduğunu hatırlatan Gül, şunları kaydetti:

        "Trafikte çok sayıda gerek yaralamalı gerek ölümlü trafik kazaları oluyor. En önemli sebebi de sabırsızlık, yorgunluk, dinlenmeden trafiğe çıkmak, acele etmek, trafik kurallarına uymamak. Sizden istirhamım, mutlaka memleketlerinize gideceksinizdir, hemşehrilerimize tavsiyelerde bulunmanız. İnşallah bu bayram, önceki bayramlardan daha kazasız, belasız bir bayram geçiririz."

        Kardeşliğe, barışa, dayanışmaya daha çok ihtiyaç olan günlerden geçtiklerine dikkati çeken Gül, bayramları vesile kılarak kırgınlıkları, küslükleri ortadan kaldıracak, safları sıklaştıracak ortam oluşturulması gerektiğini belirtti.

        Vali Gül, "En yakın çevremizden başlayarak akrabamızdan, arkadaşlarımızdan bu halkayı olabildiğince genişletmemiz lazım. Rabb'im devletimizi, milletimizi güçlü ve daim kılsın. Bayramınızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

