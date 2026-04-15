        Haberler Gündem Güncel İstanbul Valisi Davut Gül'den panik yaratan paylaşımlara yönelik açıklama | Son dakika haberleri

        İstanbul Valisi Davut Gül'den panik yaratan paylaşımlara yönelik açıklama

        İstanbul Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş'ta okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından sosyal medyada yayılan, farklı yerlerdeki okul isimleri verilerek vatandaşları paniğe sevk etmeyi amaçlayan paylaşımlara ilişkin açıklamada bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 22:13 Güncelleme:
        Panik yaratan paylaşımlara yönelik açıklama

        İstanbul Valisi Davut Gül konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Okullarımızda meydana gelen üzücü olaylar nedeniyle hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor; ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Farklı yerlerdeki okul isimleri verilerek vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan paylaşımlar yakından takip edilmektedir. Bu büyük acı üzerinden sorumsuzca yapılan yorumlar, alaycı ifadeler ve sözde 'eğlence' içerikleri asla kabul edilemez. Böyle bir acı, istismar konusu yapılamaz; hiçbir şekilde hafife alınamaz. Halkı tedirgin etmeyi amaçlayan bu tür içerikleri yayan kişi ve hesaplar güvenlik birimlerimizce anlık olarak tespit edilmekte, haklarında gerekli yasal işlemler gecikmeksizin uygulanmaktadır. Kamu düzenini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir. Okullarımızda öğrencilerimizin güvenliği için tüm tedbirler en üst düzeyde alınmış olup, eğitim-öğretim faaliyetleri güvenli şekilde devam etmektedir. Velilerimizin müsterih olmalarını, yalnızca resmî kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarını önemle rica ediyoruz" dedi.

        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı! Vali Ünlüer: 4 ölü, 20 yaralı

        Kahramanmaraş'ta, Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırının ardından Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, açıklamada bulundu. Ünlüer, "1 öğretmen, 3 öğrenci olmak üzere 4 vefatımız, 20 de yaralımız var. Saldırgan, 8'inci sınıf öğrencisi ve babası da eski emniyet personeli. Saldırıyı gerç...
