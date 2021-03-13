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İstanbul Valisi Yerlikaya: Hedef mavi kategori diyoruz

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Duamız, temennimiz tedbirlere hep beraber kendi nefsimizle, biz kendimizi önemseyelim görelim 2 Mart'tan itibaren başlayan süreçte de İstanbul'umuz ve tüm şehirlerimizde iyi sonuç olacağımıza inanıyoruz. Ümitsizlik yok, karamsarlık yok. Hedef mavi kategori diyoruz. O da olacak" dedi.

İstanbul Valisi Yerlikaya: Hedef mavi kategori diyoruz
DHA

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günden bu yana 1 yıl geçti. 14 Mart Tıp Bayramı'nda, salgınla mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları için okunan hatimlerin duası yapıldı. İstanbul'da tüm merkez camilerinde ilçe kaymakamları ve ilçe sağlık müdürlerinin katılımıyla aynı saatte dua edildi. Eyüp Sultan Camii'nde yapılan duaya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı ve Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara katıldı.

"HEDEF MAVİ KATEGORİ DİYORUZ"

Vali Yerlikaya camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul'da koronavirüs tedbirlerinin ve son iki cumartesi günü yaşanan yoğunluğun sorulması üzerine Yerlikaya, "Biliyorsunuz sadece vaka sayıları değil ama bir paket var. Sağlık bakanımız her fırsatta bunu açıklıyor. Biz 2 Mart'tan itibaren biliyorsunuz 4 risk grubuna göre tanımlanmış kademeli normalleşme ile beraber, onunla ilgili alınan önlemleri uyguluyoruz. İstanbul'umuz 16 milyonun üzerinde dünyanın 14. büyük mega kenti. Bu mega kentte, gerçekten vaka sayılarının karşılığında önceki gibi hastanede yatışların artmadığını, yoğun bakım ve entübelerin de artmadığını biliyoruz. Bu rakamları biz açıklayamıyoruz biliyorsunuz. Tek elden, kıymetli Sağlık Bakanımız aracılığı ile açıklanıyor. Tüm AVM'leri iki günde denetledik. Bir gün önce de bir AVM'yi ben kendim ziyaret ettim. Yeme-içme yerleri ile ilgili çok iyi denetimler yapıyoruz. Sayıları paylaşıyorum, burada vermek istemiyorum ama insanlar artık 1 yıldan sonra basit maske, mesafe ve temizlik ile ilgili önlemlerin ne anlama geldiğini, yeme-içme yerleri ile ilgili 13 hafta kısıtlama oldu ama şu an da HES koduyla girme zorunluluğu ile ilgili, içeride ve bahçede kapasitenin yüzde 50'sine uyma ile ilgili çok samimi gayretlerin olduğunu gördük. Bilinç olduğunu gördük. Duamız, temennimiz tedbirlere hep beraber kendi nefsimizle, biz kendimizi önemseyelim görelim 2 Mart'tan itibaren başlayan süreçte de İstanbulumuz ve tüm şehirlerimizde iyi sonuç olacağımıza inanıyoruz. Ümitsizlik yok, karamsarlık yok. Hedef mavi kategori diyoruz. O da olacak" dedi.


"ORAN DÜN İTİBARIYLA YÜZDE 68"

Yerlikaya, "65 yaş ve üstü olan büyüklerimizde aşılanma oran dün itibarıyla yüzde 68 arkadaşlar. Bunu hep beraber başardık. Ama biz burada yeterli görmüyoruz. İstiyoruz ki, en çok risk grubunda olan 65 yaş ve üstü büyüklerimizden sizler aracılığı ile bir istirhamımız var. Lütfen aşı olalım, lütfen aşı olalım, lütfen aşı olalım. Her fırsatta, randevu aldım alamadım demek yok. Gönüllülük esasına göre yani kendi istiyorsa, zorunluluk yok. ama biz rica ediyoruz. Kendi iyilikleri, hepimizin iyiliği, geleceğimiz ve toplum sağlığı için aşılanmaları bizim ricamız. Kabul ederlerse başımız gözümüz üstüne. Her fırsatta, ister telefonla bize ulaşsın, cami çıkışlarında kaymakamlarımız bu işi organize ediyorlar. biz bu oranı daha da yukarı çıkartmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

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