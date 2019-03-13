İstanbul Yeditepe Yapı 15 daimi işçi alacak

İŞKUR üzerinden İstanbul Yeditepe Yapı tarafından işçi alımı için duyuru yayımlandı. İlana başvurmak isteyenler adaylar için şartlar yayımlanan formlar üzerinden duyuruldu. İşte İstanbul Yeditepe Yapı tarafından yayımlanan o ilanlar...

İstanbul Yeditepe Yapı 15 işçi alımı duyuruları