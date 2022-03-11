İstanbul trafik durumu ve yol durumu haritası en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Megakentte kar yağışı etkisini gösterirken en çok etkilediği yerlerden birisi şehir genelindeki trafik oldu. Bu noktada, İstanbul trafik durumu ve yol durumu haritası araştırılıyor. Sürücüler, yola çıkmadan önceki İstanbul trafik durumu haritası ile bölge bölge yol durumu hakkında bilgi sahibi oluyor. İşte, anlık ve canlı İstanbul yol durumu haritası...