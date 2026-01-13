Habertürk
        İstanbul'a geliyorlar

        Metal müziğin iki efsane ismi Accept ve In Flames, Türkiye'de metal müzik severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yılın en çok konuşulacak konserlerinden olan bu iki dev performansın biletleri satışa çıkarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 13:10 Güncelleme: 13.01.2026 - 13:48
        İstanbul'a geliyorlar
        Metal müziğin iki önemli uluslararası temsilcisi İstanbul’daki metal müzik severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Heavy metalin öncü gruplarından Accept ile melodik death metalin küresel ölçekte en etkili isimlerinden In Flames, bu yaz peş peşe iki konser için İstanbul’a gelecek. Bu iki dev konserin biletleri, Biletinial’da satışa çıktı.

        ALMAN METAL DEVİ ACCEPT MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVADA

        Alman heavy metal efsanesi Accept, Stagepass organizasyonuyla 25 Temmuz 2026’da Maximum Uniq Açıkhava sahnesine çıkıyor. Daha önce Sonisphere ve 2024 İstanbul konserleriyle hafızalara kazınan grup, solist Mark Tornillo’nun yüksek enerjisiyle bir kez daha metal tutkunlarıyla buluşacak.

        Heavy metalin temel taşlarından biri olan Accept, Metal Heart, Restless & Wild ve Balls to the Wall gibi klasik marşlarıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşmayı sürdürüyor. Gecenin açılışını Alman ekstrem metal ikonları Destruction ve Türkiye heavy metal sahnesinin güçlü temsilcilerinden Saint & Sinners yapacak.

        METAL EFSANESİ IN FLAMES DE İSTANBUL'A GELECEK

        Melodik death metalin öncülerinden In Flames, Stagepass organizasyonuyla 26 Temmuz 2026’da Maximum Uniq Açıkhava’da sahne alıyor. 2026 Avrupa turnesinin öne çıkan duraklarından biri olan İstanbul konseri, grubun klasikleşmiş parçalarıyla yeni dönem repertuvarını bir araya getiren özel bir setlist sunacak.

        1990 yılında Göteborg’da kurulan In Flames, melodik death metal akımının şekillenmesinde belirleyici rol oynayarak modern metal tarihine adını yazdırdı.

        Gecenin konukları arasında ekstrem metalin efsane ismi Napalm Death ve modern metal sahnesinin yükselen temsilcilerinden Employed to Serve yer alıyor. Napalm Death yüksek enerjisiyle temponun dozunu artırırken, Employed to Serve de yeni albümü Fallen Star’dan parçalarla sahneyi ısıtacak.

        Gün Başlıyor - 12 Ocak 2026 (İstanbul'da Kar Yağışı Etkili Oluyor: Mega Kentte Son Durum Ne?)

        İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Mega kentte son durum ne? Uyuşturucu soruşturması: Bebek Otel'le ilgili iddialar ne? Habertürk ekibi Halep'te! ABD İran'a saldırı hazırlığında mı? Emeklilerin kök maaşı artacak mı? Gün Başlıyor'u Murat Güloğlu sundu.  

