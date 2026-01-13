İstanbul’a geliyorlar

Metal müziğin iki önemli uluslararası temsilcisi İstanbul’daki metal müzik severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Heavy metalin öncü gruplarından Accept ile melodik death metalin küresel ölçekte en etkili isimlerinden In Flames, bu yaz peş peşe iki konser için İstanbul’a gelecek. Bu iki dev konserin biletleri, Biletinial’da satışa çıktı.

ALMAN METAL DEVİ ACCEPT MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVADA

Alman heavy metal efsanesi Accept, Stagepass organizasyonuyla 25 Temmuz 2026’da Maximum Uniq Açıkhava sahnesine çıkıyor. Daha önce Sonisphere ve 2024 İstanbul konserleriyle hafızalara kazınan grup, solist Mark Tornillo’nun yüksek enerjisiyle bir kez daha metal tutkunlarıyla buluşacak.

Heavy metalin temel taşlarından biri olan Accept, Metal Heart, Restless & Wild ve Balls to the Wall gibi klasik marşlarıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşmayı sürdürüyor. Gecenin açılışını Alman ekstrem metal ikonları Destruction ve Türkiye heavy metal sahnesinin güçlü temsilcilerinden Saint & Sinners yapacak.

METAL EFSANESİ IN FLAMES DE İSTANBUL'A GELECEK

Melodik death metalin öncülerinden In Flames, Stagepass organizasyonuyla 26 Temmuz 2026’da Maximum Uniq Açıkhava’da sahne alıyor. 2026 Avrupa turnesinin öne çıkan duraklarından biri olan İstanbul konseri, grubun klasikleşmiş parçalarıyla yeni dönem repertuvarını bir araya getiren özel bir setlist sunacak.