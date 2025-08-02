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        İstanbul'da gizli kalmış Bizans yapıları: Ayasofya'nın ötesindeki hazineler...

        Ayasofya'nın görkemi İstanbul'un Bizans mirasının yalnızca bir yüzünü oluşturuyor. Şehrin arka sokaklarında, gölgede kalmış ama bir o kadar da etkileyici başka Bizans yapıları sessizce varlıklarını sürdürüyor. Bu yapılar, geçmişin izlerini günümüzle buluşturuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 10:02 Güncelleme: 02.08.2025 - 10:02
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        1

        İstanbul, Ayasofya’nın ötesinde de derin bir Bizans tarihine ev sahipliği yapıyor. Surlar, sarnıçlar, manastırlar ve kiliseler hâlâ bu kadim imparatorluğun hikâyesini fısıldıyor. İşte detaylar!

        2

        ZAMANIN AŞAMADIĞI SURLAR VE HARABELER

        İstanbul’un tarihî surları, Theodosius ve Anastasios dönemlerinde inşa edilmiştir. Ayrıca Studios Manastırı’nın (İmrahor Camii) harap hâli, geçmişin izlerini dramatik bir şekilde ortaya koyar. Bu yapılar, Bizans’ın savunma ve dini mimarisinin günümüzdeki sessiz tanıklarıdır.

        3

        YERİN ALTINDAKİ İMPARATORLUK: YEREBATAN VE BİNBİRDİREK SARNIÇLARI

        Justinianus’un 6. yüzyılda yaptırdığı Yerebatan Sarnıcı, 336 sütunu ile etkileyici bir mühendislik örneğidir. Aynı bölgede yer alan ve daha da eski olduğu düşünülen Binbirdirek Sarnıcı ise 212 sütunuyla bu sistemin ilk halkalarından biridir. Bu yapılar, kentin su ihtiyacını karşılamak için yer altında kurulan dev depolama sistemlerinin simgesidir.

        4

        TEKFUR SARAYI’NIN KIRILMAYAN SESSİZLİĞİ

        Bizans dönemine ait saray mimarisinden günümüze ulaşabilen ender örneklerden biri olan Tekfur Sarayı, Blakhernai Sarayı'nın bir parçasıydı. Tuğla örgüsü, kemer yapısı ve pencereleriyle dikkat çeken yapı, 13. yüzyıldan kalma olmasına rağmen hâlen ayakta.

        5

        GÖZDEN IRAK, TARİHTEN YAKIN: ZEYREK CAMİİ

        Fatih ilçesindeki Zeyrek Camii, bir zamanlar Pantokrator Manastırı olarak biliniyordu. İmparatoriçe Irene tarafından yaptırılan bu yapı kompleksi, üç kiliseden oluşuyordu. Günümüzde cami olarak kullanılan bu yapılar, mimarisiyle Bizans mühendisliğini gözler önüne seriyor.

        6

        KENTİN SIRLARINI SAKLAYAN KUTSAL MEKÂN: KARİYE CAMİİ

        Edirnekapı’da yer alan Kariye Camii, Bizans döneminde Chora Kilisesi olarak bilinirdi. 11. yüzyıldan itibaren birçok kez onarımdan geçen yapı, özellikle 14. yüzyılda yapılan mozaik ve fresk süslemeleriyle Bizans sanatının en parlak örneklerinden biri hâline geldi. Bugün hâlâ bu süslemeler, ziyaretçilere zamanın ruhunu yansıtmaya devam ediyor.

        Kaynak: Pera Palace, History Hit

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