İstanbul'da gizli kalmış Bizans yapıları: Ayasofya'nın ötesindeki hazineler...

YERİN ALTINDAKİ İMPARATORLUK: YEREBATAN VE BİNBİRDİREK SARNIÇLARI

Justinianus’un 6. yüzyılda yaptırdığı Yerebatan Sarnıcı, 336 sütunu ile etkileyici bir mühendislik örneğidir. Aynı bölgede yer alan ve daha da eski olduğu düşünülen Binbirdirek Sarnıcı ise 212 sütunuyla bu sistemin ilk halkalarından biridir. Bu yapılar, kentin su ihtiyacını karşılamak için yer altında kurulan dev depolama sistemlerinin simgesidir.