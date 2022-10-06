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İstanbul’da konut fiyatları yüzde 241, kiralar yüzde 145 arttı

Endeksa verilerine göre; İstanbul’da konut fiyatları son 1 yılda yüzde 241, kiralar ise yüzde 145 arttı. İstanbul’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 20 bin 208 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 424 bin 960 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 19 yıl oldu

İstanbul’da konut fiyatları yüzde 241, kiralar yüzde 145 arttı
HABERTURK.COM

İstanbul’da sürekli yukarı yönlü bir ivmede olan konut fiyatları son 3-4 yılda konut arzında yaşanan kırılganlık, inşaat maliyetlerindeki artış, döviz kurundaki dalgalanmalar ve pandemi nedeniyle oldukça yüksek hızlı artışların olduğu bir sürece evrildi. TÜİK’in Ağustos verilerine göre konut satışlarında İstanbul 18 bin 485 konut satışı ve yüzde 15 pay ilk sırada yer alıyor.

ÜMRANİYE'DE YÜZDE 283, AVCILAR'DA YÜZDE 237, KÜÇÜKÇEKMECE'DE YÜZDE 224 ARTTI

Endeksa'nın verilerine göre; İstanbul’daki konut fiyatları ve kiralar şehirler arası göçün yanında şehir içi bir hareketliliğe de neden oldu. Özellikle Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi merkezi ilçelerde kiraların hızlı yükselişi nedeniyle genç profesyoneller, öğrenciler, işçiler başta olmak üzere insanlar kentin merkezinden daha uzak ilçelere taşınmaya başladı.

Küçükçekmece, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Ümraniye gibi ilçeler bu yeni göç dalgasıyla “merkezden” gelen genç profesyonellerin yeni yaşam alanları oldular. Son 1 yılda konut fiyatları Ümraniye’de yüzde 283, Avcılar’da yüzde 237, Küçükçekmece’de yüzde 224, Bahçelievler’de yüzde 223, Başakşehir’de yüzde 205 arttı.

DEĞER ARTIŞI EN YÜKSEK İLÇELER ŞİŞLİ, BEYOĞLU VE ATAŞEHİR

İstanbul’da konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 241 seviyesinde gerçekleşirken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 20 bin 208 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 424 bin 960 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 19 yıl oldu. İstanbul’da yıllık değer artışı en yüksek ilçeler ise sırasıyla Şişli, Beyoğlu, ve Ataşehir oldu.

Şişli’de konut fiyatları son 1 yılda yüzde 347 arttı. Şişli’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 35 bin 865 TL olurken, ortalama konut satış fiyatı 4 milyon 052 bin 745 TL seviyesinde gerçekleşti. Beyoğlu’nda son 1 yıldaki değer değişimi yüzde 333 olurken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 31 bin 441 TL, ortalama konut fiyatı 3 milyon 164 bin 100 TL oldu. Ataşehir’de yüzde 300 artan fiyatlar ortalama konut metrekare satış fiyatının 26 bin 955 TL’ye yükselmesine neden oldu. Ataşehir’de ise ortalama konut fiyatı 3 milyon 99 bin 825 TL.

İlçeler* 2022 Eylül Satılık Konut Metrekare Değerleri (₺/m2) 1 Yıllık Satılık Konut Değer Değişimi (%) 2022 Eylül Kiralık Konut Metrekare Değerleri (₺/m2) 1 Yıllık Kiralık Konut Değer Değişimi (%)
İstanbul 20,208 241 91 145
Arnavutköy 12,904 228 50 168
Ataşehir 26,955 300 105 155
Avcılar 17,510 237 68 130
Bağcılar 17,486 253 79 159
Bahçelievler 16,090 223 71 157
Bakırköy 46,070 205 132 168
Başakşehir 25,310 205 89 154
Bayrampaşa 18,098 214 71 183
Beşiktaş 63,246 211 176 146
Beykoz 41,247 196 89 178
Beylikdüzü 15,992 223 70 136
Beyoğlu 31,641 333 177 194
Büyükçekmece 19,104 220 62 126
Çatalca 15,635 233 55 195
Çekmeköy 17,834 261 71 186
Esenler 16,265 257 73 234
Esenyurt 11,278 214 62 129
Eyüpsultan 21,278 247 108 134
Fatih 18,150 243 92 189
Gaziosmanpaşa 15,817 247 80 156
Güngören 14,933 237 67 164
Kadıköy 46,775 183 134 162
Kağıthane 22,471 282 110 224
Kartal 21,801 276 79 166
Küçükçekmece 18,117 224 86 160
Maltepe 25,675 280 88 153
Pendik 17,118 275 66 174
Sancaktepe 14,429 263 60 149
Sarıyer 65,593 212 216 181
Silivri 13,593 219 40 97
Sultanbeyli 14,042 245 53 154
Sultangazi 12,539 210 56 184
Şile 25,492 218 71 105
Şişli 35,865 347 142 175
Tuzla 19,245 275 70 155
Ümraniye 21,856 283 77 171
Üsküdar 28,307 297 94 173
Zeytinburnu 22,994 265 111 131

METREKARE SATIŞ FİYATI EN YÜKSEK İLÇELER SARIYER, BEŞİKTAŞ, KADIKÖY VE BAKIRKÖY

Ortalama konut metrekare satış fiyatı en yüksek ilçeler sırasıyla Sarıyer, Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy. Ortalama konut metrekare fiyatı Sarıyer’de 65 bin 593, Beşiktaş’ta 63 bin 246, Kadıköy’de 46 bin 775, Bakırköy’de 46 bin 070 TL’ye ulaştı. Ortalama metrekare kira baz alındığında kira değerinin en yüksek olduğu ilçeler sırasıyla Sarıyer, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli. Sarıyer’de ortalama metrekare kira 216 TL, ortalama kira ise 25 bin 475 TL. Beyoğlu’nda ortalama metrekare kira 177 TL, ortalama kira 17 bin 679 TL oldu. Beşiktaş’ta ise ortalama metrekare kira 176 TL, ortalama kira 21 bin 197 TL.

Verileri değerlendiren Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “İstanbul’un hem iç pazar hem de yabancıya konut satışı anlamında zirvede yer alması sadece kendi sınırlarında değil ülke çapında da konut pazarının şekillenmesine etki etmesini sağlıyor. İstanbul’da yükselen fiyatlar ve şehrin kaotik yapısı nedeniyle kentin çevresinde yer alan Tekirdağ, Yalova, Sakarya, Kocaeli gibi illerin Sapanca, Kartepe, Şarköy, Çınarcık gibi ilçeleri son dönemde ciddi bir ilgi görüyor. Bunun yanında özellikle pandemi döneminde İstanbul’dan sahil şeridindeki ilçelere doğru başlayan göç Bodrum, Urla, Seferihisar, Çeşme, Datça gibi yerlerde fiyatların beklentinin çok üzerinde artmasına neden oldu. Kısacası İstanbul gayrimenkul piyasasının en önemli kenti ve bu kentte yaşanan herhangi bir piyasa hareketi ülke piyasasını etkiliyor” diye konuştu.

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