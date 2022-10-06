İstanbul’da sürekli yukarı yönlü bir ivmede olan konut fiyatları son 3-4 yılda konut arzında yaşanan kırılganlık, inşaat maliyetlerindeki artış, döviz kurundaki dalgalanmalar ve pandemi nedeniyle oldukça yüksek hızlı artışların olduğu bir sürece evrildi. TÜİK’in Ağustos verilerine göre konut satışlarında İstanbul 18 bin 485 konut satışı ve yüzde 15 pay ilk sırada yer alıyor.
ÜMRANİYE'DE YÜZDE 283, AVCILAR'DA YÜZDE 237, KÜÇÜKÇEKMECE'DE YÜZDE 224 ARTTI
Endeksa'nın verilerine göre; İstanbul’daki konut fiyatları ve kiralar şehirler arası göçün yanında şehir içi bir hareketliliğe de neden oldu. Özellikle Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi merkezi ilçelerde kiraların hızlı yükselişi nedeniyle genç profesyoneller, öğrenciler, işçiler başta olmak üzere insanlar kentin merkezinden daha uzak ilçelere taşınmaya başladı.
Küçükçekmece, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Ümraniye gibi ilçeler bu yeni göç dalgasıyla “merkezden” gelen genç profesyonellerin yeni yaşam alanları oldular. Son 1 yılda konut fiyatları Ümraniye’de yüzde 283, Avcılar’da yüzde 237, Küçükçekmece’de yüzde 224, Bahçelievler’de yüzde 223, Başakşehir’de yüzde 205 arttı.
DEĞER ARTIŞI EN YÜKSEK İLÇELER ŞİŞLİ, BEYOĞLU VE ATAŞEHİR
İstanbul’da konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 241 seviyesinde gerçekleşirken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 20 bin 208 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 424 bin 960 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 19 yıl oldu. İstanbul’da yıllık değer artışı en yüksek ilçeler ise sırasıyla Şişli, Beyoğlu, ve Ataşehir oldu.
Şişli’de konut fiyatları son 1 yılda yüzde 347 arttı. Şişli’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 35 bin 865 TL olurken, ortalama konut satış fiyatı 4 milyon 052 bin 745 TL seviyesinde gerçekleşti. Beyoğlu’nda son 1 yıldaki değer değişimi yüzde 333 olurken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 31 bin 441 TL, ortalama konut fiyatı 3 milyon 164 bin 100 TL oldu. Ataşehir’de yüzde 300 artan fiyatlar ortalama konut metrekare satış fiyatının 26 bin 955 TL’ye yükselmesine neden oldu. Ataşehir’de ise ortalama konut fiyatı 3 milyon 99 bin 825 TL.
|İlçeler*
|2022 Eylül Satılık Konut Metrekare Değerleri (₺/m2)
|1 Yıllık Satılık Konut Değer Değişimi (%)
|2022 Eylül Kiralık Konut Metrekare Değerleri (₺/m2)
|1 Yıllık Kiralık Konut Değer Değişimi (%)
|İstanbul
|20,208
|241
|91
|145
|Arnavutköy
|12,904
|228
|50
|168
|Ataşehir
|26,955
|300
|105
|155
|Avcılar
|17,510
|237
|68
|130
|Bağcılar
|17,486
|253
|79
|159
|Bahçelievler
|16,090
|223
|71
|157
|Bakırköy
|46,070
|205
|132
|168
|Başakşehir
|25,310
|205
|89
|154
|Bayrampaşa
|18,098
|214
|71
|183
|Beşiktaş
|63,246
|211
|176
|146
|Beykoz
|41,247
|196
|89
|178
|Beylikdüzü
|15,992
|223
|70
|136
|Beyoğlu
|31,641
|333
|177
|194
|Büyükçekmece
|19,104
|220
|62
|126
|Çatalca
|15,635
|233
|55
|195
|Çekmeköy
|17,834
|261
|71
|186
|Esenler
|16,265
|257
|73
|234
|Esenyurt
|11,278
|214
|62
|129
|Eyüpsultan
|21,278
|247
|108
|134
|Fatih
|18,150
|243
|92
|189
|Gaziosmanpaşa
|15,817
|247
|80
|156
|Güngören
|14,933
|237
|67
|164
|Kadıköy
|46,775
|183
|134
|162
|Kağıthane
|22,471
|282
|110
|224
|Kartal
|21,801
|276
|79
|166
|Küçükçekmece
|18,117
|224
|86
|160
|Maltepe
|25,675
|280
|88
|153
|Pendik
|17,118
|275
|66
|174
|Sancaktepe
|14,429
|263
|60
|149
|Sarıyer
|65,593
|212
|216
|181
|Silivri
|13,593
|219
|40
|97
|Sultanbeyli
|14,042
|245
|53
|154
|Sultangazi
|12,539
|210
|56
|184
|Şile
|25,492
|218
|71
|105
|Şişli
|35,865
|347
|142
|175
|Tuzla
|19,245
|275
|70
|155
|Ümraniye
|21,856
|283
|77
|171
|Üsküdar
|28,307
|297
|94
|173
|Zeytinburnu
|22,994
|265
|111
|131
METREKARE SATIŞ FİYATI EN YÜKSEK İLÇELER SARIYER, BEŞİKTAŞ, KADIKÖY VE BAKIRKÖY
Ortalama konut metrekare satış fiyatı en yüksek ilçeler sırasıyla Sarıyer, Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy. Ortalama konut metrekare fiyatı Sarıyer’de 65 bin 593, Beşiktaş’ta 63 bin 246, Kadıköy’de 46 bin 775, Bakırköy’de 46 bin 070 TL’ye ulaştı. Ortalama metrekare kira baz alındığında kira değerinin en yüksek olduğu ilçeler sırasıyla Sarıyer, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli. Sarıyer’de ortalama metrekare kira 216 TL, ortalama kira ise 25 bin 475 TL. Beyoğlu’nda ortalama metrekare kira 177 TL, ortalama kira 17 bin 679 TL oldu. Beşiktaş’ta ise ortalama metrekare kira 176 TL, ortalama kira 21 bin 197 TL.
Verileri değerlendiren Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “İstanbul’un hem iç pazar hem de yabancıya konut satışı anlamında zirvede yer alması sadece kendi sınırlarında değil ülke çapında da konut pazarının şekillenmesine etki etmesini sağlıyor. İstanbul’da yükselen fiyatlar ve şehrin kaotik yapısı nedeniyle kentin çevresinde yer alan Tekirdağ, Yalova, Sakarya, Kocaeli gibi illerin Sapanca, Kartepe, Şarköy, Çınarcık gibi ilçeleri son dönemde ciddi bir ilgi görüyor. Bunun yanında özellikle pandemi döneminde İstanbul’dan sahil şeridindeki ilçelere doğru başlayan göç Bodrum, Urla, Seferihisar, Çeşme, Datça gibi yerlerde fiyatların beklentinin çok üzerinde artmasına neden oldu. Kısacası İstanbul gayrimenkul piyasasının en önemli kenti ve bu kentte yaşanan herhangi bir piyasa hareketi ülke piyasasını etkiliyor” diye konuştu.
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