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Endeksa'dan yapılan açıklamada; İstanbul’da 252 bin 353 adet konut stoku bulunurken, stok oranı yüzde 4 ve ortalama konut pazarlama süresi 68 gün. İstanbul ilçeleri içinde konut stoku en yüksek olanlar sırasıyla Esenyurt, Kadıköy, Beylikdüzü, Maltepe ve Bahçelievler, stok adedi en düşük ilçeler ise Eyüpsultan, Beykoz, Şile, Çatalca ve Adalar oldu. Esenyurt’ta 18 bin 910, Kadıköy’de 17 bin 126, Beylikdüzü’nde 14 bin 879, Maltepe’de 12 bin 983, Bahçelievler’de 12 bin 069; Eyüpsultan’da bin 790, Beykoz’da bin 630, Şile’de bin 195, Çatalca’da 556, Adalar’da ise 403 adet stok bulunduğu belirtildi

Stok oranları incelendiğinde, Beylikdüzü’nün yüzde 10 ile en yüksek orana sahip olduğu görülüyor. Beylikdüzü’nden sonra yüzde 6 stok oranı ile Kadıköy, Maltepe, Bahçelievler, Başakçehir, Çekmeköy, Bakırköy ve Beşiktaş geliyor. Stok oranının en düşük olduğu ilçeler ise yüzde 1 ile Eyüpsultan ve Çatalca.

Pazarlama sürelerini de analiz eden Endeksa'nın raporuna göre, pazarlama süresi en uzun olan İstanbul ilçeleri Adalar, Beykoz, Sarıyer, Bakırköy ve Şişli. Pazarlama süresi en kısa olan ilçeler ise Çekmeköy, Sancaktepe, Sultangazi, Arnavutköy ve Sultanbeyli. Adalar’da ortalama konut pazarlama süresi 96, Beykoz’da 91 Sarıyer’de 89, Bakırköy ve Şişli’de 86, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultangezi ve Arnavutköy’de 62, Sulltanbeyli’de ise 61 gün oldu