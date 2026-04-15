İstanbul’da mum ışığında konser

Candela Concerts tarafından 20 Nisan akşamı saat 20.30'da Kastel'de düzenlenecek etkinlikte Hüsnü Arkan ve Dengin Ceyhan sahne alacak.

Konserde, Arkan'ın bilinen eserlerinden oluşan bir seçki sunulacak. Kastel'in mumlarla aydınlatılan atmosferinde müzik ve şiir bir araya gelecek.

Farklı içeriklerden oluşan bu etkinlik serisi, Sena Şener gibi isimlerin yer aldığı konserlerden, 23 Nisan'a özel çocuk etkinliklerine kadar çeşitli programlar içeriyor.

Daha önce de ilgi gören çocuk projelerini profesyonel sahnelerle bir araya getiren organizasyon, Mayıs ayından itibaren İstanbul dışında da izleyiciyle buluşacak.