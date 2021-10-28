İstanbulkart güncellendi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Uygulama İstanbulkart Mobil uygulaması güncellendi, işte yenilikler - Haberler
ABONE OL

İşte İstanbulkart Mobil uygulamasına gelen yenilikler

İstanbulluların toplu ulaşım başta olmak üzere çeşitli noktalardaki alışverişlerde kullanabildiği İstanbulkart Mobil uygulaması güncellendi. Parmak izi ve yüz tanıma ile giriş özelliği eklenen İstanbulkart ile artık iPhone’lar üzerinden de herhangi bir yükleme noktasına ihtiyaç duymadan sadece telefon üzerinden talimat etkinleştirme ve aktarımı yapılabilecek.

İstanbulkart Mobil uygulaması güncellendi, işte yenilikler - Haberler
İstanbulkart güncellendi!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki olan BELBİM tarafından sunulan İstanbul Kart mobil uygulaması güncellendi. “İstanbul Seni Seviyor” konseptli yeni marka kimliğiyle yenilenen İstanbulkart Mobil’in tasarımı ve kimliği güncellenirken, uygulamaya dikkat çekici bir çok yeni özellik de eklendi.

Parmak izi ve yüz tanıma ile giriş özelliğinin yanısıra kampanyalar ve haberler ile yenilenen uygulamaya gelen en büyük yeniliklerden biri ise daha önce Android sürümünde yer alan NFC ile talimat ve vizeleme işlemlerinin iPhone’larda da yapılabilir hale getirilmesi oldu.

Bu özellik ile kullanıcılar, daha önce talimat yükleme noktalarında gerçekleştirebildikleri yükleme etkinleştirme özelliklerini akıllı telefonlarıyla yapabilecek.

'İSTANBULKART MOBİL'E HANGİ YENİLİKLER GELDİ?

İstanbulkart Mobil uygulamasına gelen tüm yenilikler şöyle:

- Dijital karta abonman yüklenebilme özelliği sağlandı.

- Login işlemlerindeki eski şifre ve pin yerine sadece 6 haneli rakamlardan oluşan tek şifre ile giriş yapılabiliyor.

- Uygulama ikonuna tıklandığında şifre istenmiyor. Şifre girilmeden kampanyalar genel duyurular görülebiliyor. Kişisel veriler ile ilgili işlemler için şifre isteniyor.

- Login işleminde e-posta yerine telefon numarası uniq bilgi olarak kullanılmaya başlandı. Üyelik işlemlerinde e-posta isteğe bazlı doldurabiliyor.

- Parmak izi ve yüz tanıma ile fast login işlemi yapılabiliyor.

- Başarılı/başarısız son 5 giriş işlemi gösteriliyor.

- Ticari elektronik ileti izni kanal bazlı alınıyor.

- Kampanya katılımı, takibi, ödüllendirme işlemleri yapılabiliyor. Duyurular gösteriliyor.

- iOS için NFC entegrasyonu yapıldı. Talimat aktarımı, bakiye sorgulama işlemleri NFC ile yapılabiliyor.

- Vizeleme işlemleri yapılabilecek. Vizeleme bedeli İstanbulkart içindeki bakiyeden düşecek şekilde olacak.

- Vizeleme talimatı NFC ile yüklenebilecek.

- Push ve in app mesajlar atılabilecek.

- Mobil uygulama değerlendirme sayesinde yıldız verilebilecek ve yorum yazılmak istenirse store’a yönlendirilecek.

- Sözleşmelerin istenildiği an görüntülenebilip okunabileceği “Sözleşmeler” menüsü oluşturuldu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fortinet: Pandemi siber güvenlik limitlerini zorluyor - Haberler
TEKNOLOJİ Pandemi siber güvenlikte limitleri zorluyor
GAFAM’ın toplam değeri 9 trilyon doları da aştı - Haberler
TEKNOLOJİ 5 şirket 88 trilyon TL’ye bedel!
Xiaomi 11T Pro, 11T ve 11 Lite 5G NE tanıtıldı - Haberler
TEKNOLOJİ 11 serisinin yeni üyeleri Türkiye'de
İzmir Bakırçay Üniversitesi’ne siber saldırı! Haberler
TEKNOLOJİ İzmir’deki üniversiteye siber saldırı!
iPhone 6, 6s WhatsApp desteği bitiyor mu? Hangi telefonlara WhatsApp desteği bitecek?
TEKNOLOJİ iPhone 6, 6s WhatsApp desteği bitiyor mu?
Türkiye’deki yapay zeka girişimlerinin sayısı 4 yılda 8 katına çıktı - Haberler
TEKNOLOJİ Türkiye'de 4 yılda 8'e katlandı
Google'dan rekor kâr
TEKNOLOJİ Dakikada 143 bin dolar kâr etti
Twitter üçüncü çeyrekte zarar açıkladı
TEKNOLOJİ 537 milyon dolar zarar açıkladı
iPhone'lar için iOS 15.1 güncellemesi çıktı - Haberler
TEKNOLOJİ iPhone'lara Covid-19 ayarı
Vodafone 'Her Şey Yanımda' ile e-ticarete başladı - Haberler
TEKNOLOJİ Her Şey Yanımda ile e-ticarete başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.