İstanbullu Gelin dizisinin 63. son bölümü geçtiğimiz Cuma akşamı Star TV ekranlarına geldi. İstanbullu Gelin 63. son bölümünde; Adem’in çocuğu için seçtiği hayatta gidecek hiçbir yeri yoktur, elini uzatan kişi ise Güneş oldu. Peki, İstanbullu Gelin 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

İSTANBULLU GELİN 64. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanının birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında fragmana haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Boranlar’ın muhteşem dönüşü!

Boran’lar ait oldukları yerde ayağa kalmak için yeni bir hayata merhaba derler. Garip’in bir sürprizi ile de konağa girişleri büyük bir şaşkınlığa sebep olur. Adem’in çocuğu için seçtiği hayatta gidecek hiçbir yeri yoktur, elini uzatan kişi ise Güneş olur. Emir içinse bu yeni hayat ait olamama hissi yaratmaktadır, çocuk duyguları ile baş edemez hale gelir. Boran’lar Adem’e karşı borçlu kalmamak için yol aramaya başlar. Faruk’un kararı ise ailede şok etkisi yaratacaktır.

İstanbullu Gelin dizisi 64. yeni bölümü ile Cuma akşamı saat 20.00'da Star TV ekranlarına gelecek.

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