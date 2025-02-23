İstanbullular eve kapandı onlar kulaç attı

5. Spor İstanbul Yüzme Yarışları’nda 25-90 yaş aralığında olmak üzere toplam 12 ayrı yaş grubunda yarışıldı. Kadın ve erkek kategorilerinde yapılan ve yüzücülerin bayrak yarışları dışında en fazla iki branşta yarışmasına izin verilen etkinlikte Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) hakemleri de görev aldı.

ONUR: AMACIMIZ YÜZMEYİ SEVENLERİN SAYISINI ARTIRMAK Yüzme yarışı geçit töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı. Yarışlardan önce bir konuşma yapan İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, yüzme branşına artan ilgiden ötürü duyduğu sevinci dile getirdi. Onur, “Spor İstanbul Yüzme Yarışları’na 2023’ün Aralık ayında başladık ve bugün bu yarışların beşincisi için buradayız. Bu yarışların ana amacı yüzmeyi seven ya da hayatına yüzmeyi katmak isteyen İstanbulluların sayısının artmasını sağlayabilmek. Kayıt sayısının her yarışta arttığını görmek bizleri çok mutlu ediyor” dedi.