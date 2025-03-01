İstanbullular Ramazan ayının ilk iftarında Sultanahmet Meydanı'na akın etti.

Ramazan ayının ilk iftarında vatandaşlar Sultanahmet Meydanı'na geldi. İftardan saatler önce gelen vatandaşlardan bazıları yeşillik alanlarda oturarak beklerken, kimileri de tarihi mekanlarda vakit geçirdi. İftar saatinin gelmesi ve akşam ezanının okunmasıyla alanda bulunan vatandaşlar ilk oruçlarını açtı.

İlk iftarını ailesiyle Sultanahmet Meydanı'nda açmayı tercih eden Vedat Çetinkaya, "İlk iftarımızı geçen sene olduğu gibi bu senede burada açmayı tercih ettik. Buranın atmosferi bir başka oluyor bizim için, dolayısıyla geçmişte yaşadığımı o anı tekrar yaşamak için buraya geldik. Rabbim bizlere bu Ramazan'ı hayırlı bir şekilde geçirmeyi nasip etsin" dedi.