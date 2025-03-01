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        Haberler Gündem İstanbul İstanbullular Ramazan ayının ilk iftarında Sultanahmet Meydanı'na akın etti | Son dakika haberleri

        İstanbullular Ramazan ayının ilk iftarında Sultanahmet Meydanı'na akın etti

        11 ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayının ilk iftarında İstanbul'un tarihi Sultanahmet meydanı vatandaşların akınına uğradı. Akşam ezanının okunmasıyla alanda bulunan vatandaşlar ilk oruçlarını açtı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 22:04 Güncelleme: 01.03.2025 - 22:04
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        Sultanahmet'te ilk iftar heyecanı
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        İstanbullular Ramazan ayının ilk iftarında Sultanahmet Meydanı'na akın etti.

        Ramazan ayının ilk iftarında vatandaşlar Sultanahmet Meydanı'na geldi. İftardan saatler önce gelen vatandaşlardan bazıları yeşillik alanlarda oturarak beklerken, kimileri de tarihi mekanlarda vakit geçirdi. İftar saatinin gelmesi ve akşam ezanının okunmasıyla alanda bulunan vatandaşlar ilk oruçlarını açtı.

        İlk iftarını ailesiyle Sultanahmet Meydanı'nda açmayı tercih eden Vedat Çetinkaya, "İlk iftarımızı geçen sene olduğu gibi bu senede burada açmayı tercih ettik. Buranın atmosferi bir başka oluyor bizim için, dolayısıyla geçmişte yaşadığımı o anı tekrar yaşamak için buraya geldik. Rabbim bizlere bu Ramazan'ı hayırlı bir şekilde geçirmeyi nasip etsin" dedi.

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        #sultanahmet
        #İftar
        #haberler
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