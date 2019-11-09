Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol

İstanbulspor: 1 - Menemenspor: 2

TFF 1. Lig’in 11. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Menemenspor’a 2-1’lik skorla mağlup oldu

İstanbulspor

İstanbulspor: 1 - Menemenspor: 2

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Cihan Aydın, Uygar Bebek, Cem Özbay

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Atchom, Ali Aytemur, Tuncer Duhan Aksu, Eslem Öztürk, Onur Ergün, Cajic (Dk. 87 Wellington),Muhammed Enes Durmuş (Dk. 76 Diouf),Ali Dere (Dk. 84 Kağan Miray Bağış),Sayyadmanesh

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Ali Keten, Trtovac, Ercan Coşkun, Alberk Koç, Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Mehmet Boztepe (Dk. 88 Ali Özgün),Tayfun Aydoğan (Dk. 76 Muhammed Ali Doğan),Hüseyin Çolak, Sangare (Dk. 46 Murat Elkatmış)

Goller: Dk. 17 Ali Keten, Dk. 82 Murat Elkatmış (Ekol Göz Menemenspor),Dk. 56 Muhsin Yıldırım (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Dk. 86 Ali Aytemur (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Sangare (Ekol Göz Menemenspor),Dk. 83 Tuncer Duhan Aksu, Dk. 86 Onur Ergün, Dk. 90+4 Eslem Öztürk, Dk. 90+5 Muhsin Yıldırım (İstanbulspor)

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 yendi.

Maçın 90+5. dakikasında İstanbulspor Teknik Direktörü Fırat Gül, hakem Cihan Aydın'a itirazları sebebiyle kırmızı kartla tribüne gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gaziantep FK - Galatasaray | CANLI YAYIN! Gaziantep FK Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?
FUTBOLTerim'in 11'i belli oldu
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını yorumladı
FUTBOL"Fenerbahçe'nin en iyi transferi..."
Vedat Muric atarsa Fenerbahçe kazanıyor!
FUTBOLVedat atıyor, Fenerbahçe kazanıyor!
Galatasaray'da gelen gideni arattı!
FUTBOLGelen gideni arattı!
İbrahim Yıldız yazdı: Korkan Fenerbahçe cesur oynayan Kasımpaşa
FUTBOL"Korkan F.Bahçe cesur oynayan Paşa"
Emre Demir 3 dakikada Süper Lig'in en genç golcüsü oldu! Emre Demir kimdir? Emre Demir yaşı
FUTBOL3 dakikada tarih yazdı!
Gençlerbirliği'nden 10 Kasım'a özel forma! Atatürk'ü anacaklar!
FUTBOLEn özel forma!
Gençlerbirliği: 2 - Kayserispor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLBaşkent'te gülen Gençlerbirliği
Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel forma!
FUTBOL10 Kasım için özel forma
Chelsea ikinci yarıda attığı gollerle kazandı!
FUTBOLChelsea ikinci yarıda güldü!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu