İstanbulspor: 2 - Keçiörengücü: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında İstanbulspor ile Keçiörengücü, 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından İstanbulspor haftayı 28, Keçiörengücü ise 30 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında İstanbulspor ile Keçiörengücü, karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.
Ev sahibinin gollerini 29'da David Sambissa ile 47. dakikada Emir Kaan Gültekin atarken, konuk ekibin gollerini ise 34'te İshak Karaoğlu ve 45+2. dakikada Wellington kaydetti.
Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 28'e, Keçirengücü ise 30'a yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbulspor, Manisa FK'ya konuk olacak. Keçiörengücü, Boluspor'u ağırlayacak.