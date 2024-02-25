İstanbulspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacak?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı karşılaşmada İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Lig'de son sırada bulunan İstanbulspor'un ise sadece üç galibiyeti bulunuyor. Peki, İstanbulspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci haftasında İstanbulspor'a konuk oluyor. Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 43 puan ve averajla 4'üncü sırada yer alıyor. Oynadığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 6'sında berabere kalan, 17'sinden mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor ise 12 puanla 20'nci ve son basamakta bulunuyor. Peki, İstanbulspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İSTANBULSOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İstanbulspor- Beşiktaş maçı 25 Şubat Pazar (bugün) oynanacak.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İSTANBULSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER
İstanbulspor: Alp, Okan, Mehmet, Coly, Sambissa, Loshaj, Vorobjovas, Vefa, Ali, Jackson, Emir Kaan
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Fernandes, Rashica, Muçi, Cenk, Semih
BEŞİKTAŞ'TA SON DURUM
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada mağlup olmadı ve kalesini gole kapattı. Ligin son 3 haftasında Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Kayserispor ile de 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş, İstanbulspor'u yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkarmaya çalışacak.