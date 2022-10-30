Spor Toto Süper Lig'de lider Fenerbahçe, 12. haftada konuk olduğu İstanbulspor'u da 5-2 mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Sarı-lacivertlilere üç puanı getiren golleri 18 (pen.), 50 ve 88. dakikada Batshuayi, 36. dakikada İrfan Can Kahveci ve 86. dakikada Valencia kaydetti.

Ev sahibi İstanbulspor'un golleri ise 47 ve 67'de Jetmir Topalli'den geldi.

Ligde 7 maçtır yenilmeyen ve bu süreçte 6 galibiyet alan Kanarya, puanını 26'ya çıkararak en yakın rakibi Adana Demirspor'la arasındaki puan farkını maç eksiğine rağmen 3'e çıkardı.

Yeni hocası Fatih Tekke ile ilk maçından mağlubiyetle ayrılan 18. sıradaki İstanbulspor ise 8 puanda kaldı.