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İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün ve nerede oynanacak?

Süper Lig'de bitime 5 hafta kala heyecan doruğa çıkmış durumda. Zirvede ve alt sıralarda kıyasıya bir çekişmenin olduğu ligde bu hafta 34. hafta karşılaşmaları oynanacak. 14 Mayıs seçimleri nedeniyle hafta içi oynanacak mücadelelerin arasında en dikkat çeken maçlardan biri olan İstanbulspor Galatasaray karşılaşması ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

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  • İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün ve nerede oynanacak?

    Süper Lig'de 34. haftanın ilk gününde alt sıralardan kurtulmak isteyen İstanbulspor ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İşte, şimdiden merakla beklenen mücadelenin günü, başlama saati ve biletlerine ilişkin bilgiler...
  • İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün ve nerede oynanacak?

    İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

    İstanbulspor Galatasaray maçı 16 Mayıs Salı günü saat 20:00'de oynanacak.

    Karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanması bekleniyor.
  • İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün ve nerede oynanacak?

    İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

    İstanbulspor Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
  • İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün ve nerede oynanacak?

    MUHTEMEL 11'LER

    İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Duhan, Mahamadou, Lokilo, Rroca, Muammer, Ethemi, Emir
  • İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün ve nerede oynanacak?

    Galatasaray: Okan Kocuk, Dubois, Nelsson, Abdülkadir, Dubois, Torreira, Oliviera, Yunus Akgün, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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