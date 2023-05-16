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İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedeflerken 5 maçtır kaybetmeyen İstanbulspor ise puan ya da puanlar alarak düşme hattında rahat bir nefes almanın peşinde... Peki İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm bilgiler...

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  • İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.
  • İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
  • İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 31 maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Topladığı 73 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5'er puan önünde bulunuyor.
  • İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    İstanbulspor ise ligde oynadığı 31 maçın 10'unu kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 16'sında mağlup oldu. 35 puanı bulunan sarı-siyahlı takım, averajla 14. sırada yer alıyor.
  • İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

     
  • İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Eksikler

    Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Sacha Boey, maçta forma giyemeyecek.
  • İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Milot Rashica karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

     
  • İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    MUHTEMEL 11'LER

    GALATASARAY

    Muslera
  • İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Dubois
  • İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Nelsson
  • İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Abdülkerim
  • İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Kazımcan
  • İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Oliveira
  • İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Torreira
  • İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Mertens
  • İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Rashica
  • İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Kerem
  • İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Icardi
  • İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    İstanbulspor

    Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Ali, Ba, Rroca, Onur, Ethemi, Lokilo, Eze

     
  • İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

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