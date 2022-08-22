Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti.
29. dakikada Endri Çekici'nin golüyle 1-0 öne geçen yeşil-beyazlılar, 44'te penaltı kazandı. Topun başına geçen Muhammet Demir ilk yarının sonucunu söyledi: 2-0.
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İstanbulspor'da 56. dakikada Mehmet Yeşil şansız bir anla kendi ağlarını havalandırdı ve skor 3-0'a geldi. 69'da bir penaltı daha kazanan Konyaspor'da bu kez Guilherme rakip fileleri havalandırdı ve fark 4'e çıktı.
Kalan dakikalarda gol olmayınca Konyaspor sahadan 4-0'lık üstünlükle ayrılarak bu sezonki ilk galibiyetini aldı. İstanbulspor ise üçüncü haftayı da puansız tamamladı.
Konyaspor gelecek hafta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İstanbulspor ise Alanyaspor'a konuk olacak.
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