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Haberler Futbol Süper Lig İstanbulspor MAÇ SONUCU | İstanbulspor 0 - 2 Trabzonspor - Spor Toto Süper Lig maç fikstürü ve puan durumu
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İstanbulspor: 0 - Trabzonspor: 2 | MAÇ SONUCU

İstanbulspor - Trabzonspor maçının tüm detayları HTSPOR'da... Spor Toto Süper Lig'de 2022/2023 sezonunun açılış karşılaşmasında Trabzonspor, İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililerin golleri, 16. dakikada Cornelius ve 86. dakikada Denswil'den geldi. Son şampiyon Trabzonspor, ligin yeni ekibi İstanbulspor'u mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı

MAÇ SONUCU | İstanbulspor 0 - 2 Trabzonspor - Spor Toto Süper Lig maç fikstürü ve puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 2022/2023 sezonu başladı. Sezonun ilk maçında son şampiyon Trabzonspor, ligin yeni ekibi İstanbulspor'a konuk oldu.

Maça iyi başlayan Trabzonspor, 16. dakikada köşe vuruşunda gelen topu kafayla ağlara yollayan Cornelius'un golüyle öne geçti.

İlk yarıda üstün bir oyun oynayan bordo-mavililer, soyunma odasına 1-0 galip gitti.

İkinci yarıda ev sahibi takım da pozisyonlar bulsa da gol atamadı.

86. dakikada bu kez Denswil, kornerden gelen topu kafayla ağlara yolladı.

Trabzonspor, sahadan 2-0 galip ayrılarak sezona galibiyetle merhaba dedi.

Bordo-mavililer, 3 puanla lige başlarken İstanbulspor puanla tanışamadı.

MAÇIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber (Dk. 61 Kağan Miray Bağış), Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli (Dk. 90+1 Ethemi), Ferhat Yazgan (Dk. 61 Muammer Sarıkaya), Abazaj (Dk. 69 Ebert), İbrahim Yılmaz

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Dk. 75 Denswil), Dorukhan Toköz, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Visca (Dk. 79 Kouassi), Abdülkadir Ömür (Dk. 85 Berat Özdemir), Bakasetas, Trezeguet (Dk. 79 Djaniny), Cornelius

Goller: Dk. 17 Cornelius, Dk. 86 Denswil (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Ferhat Yazgan, Dk. 82 Duhan Aksu (İstanbulspor), Dk. 49 Trezeguet (Trabzonspor)

13. dakikada Eren Elmalı'nın pasıyla ceza yayının sol tarafında topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda, kaleci Jensen topu son anda direk dibinden kornere çeldi.

17. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Hugo'nun arkaya aşırttığı topu Cornelius kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1.

29. dakikada Visca'nın soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında Larsen'in kafa vuruşu sonrası top direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

46. dakikada Ali Yaşar'ın soldan ortaladığı topa İbrahim Yılmaz ceza sahası içinde kafayla vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

63. dakikada Kağan Miray Bağış'ın sağdan ortasına altıpas önünde iki rakibinin arasından yükselen İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

86. dakikada Trabzonspor skoru 2-0 yaptı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Denswil ceza sahası içinde meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 0-2.

90+2. dakikada Cornelius'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta top üstten auta gitti.

Karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazandı.

TEK DEĞİŞİKLİK

Karadeniz temsilcisi, Turkcell Süper Kupa'da yapılan Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'ine göre mecburi tek değişiklik yaptı.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 30 Temmuz Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Marek Hamsik'ten İstanbulspor mücadelesinde yararlanamadı.

Avcı, sakatlığı bulunan Slovak yıldızın yerine orta sahada Emmanouil Siopis'i görevlendirdi.

17 SEZON SONRA SÜPER LİG'DE

Sarı-siyahlı takım, 17 sezon sonra Süper Lig'de maça çıktı.

Türk futbolunun önemli kulüplerinden olan İstanbulspor, 2004-2005 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e bu sezon yeniden döndü.

İstanbul temsilcisi, Trabzonspor maçıyla 17 sezonluk hasreti sonlandırdı.

İSTANBULSPOR, 1. LİG KADROSUYLA SEZONA GİRDİ

Geçen sezon play-off şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselen sarı-siyahlı takım, kadrosunu çok büyük oranda korudu.

İstanbul temsilcisinde, Trabzonspor müsabakasına yeni transferlerden sadece kaleci David Jensen forma giydi. Bir başka yeni transfer Partick Ebert de yedekler arasında bekledi.

Kadroda yer alan diğer oyuncular geçen sezonda kadroda yer alan veya kiralıktan dönen isimlerden oluştu.

MAÇ ÖNCESİ KONSERLERİ BAŞLADI

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) karşılaşmalara seyirci ilgisini artırmak için hayata geçirdiği konserlerin ilk İstanbulspor-Trabzonspor müsabakasıyla başladı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin gündeme getirdiği proje kapsamında Madrigal Grubu karşılaşmanın öncesinde sahne aldı.

Stadyum konserleri projesiyle tribünlere daha fazla sayıda kadın, genç, çocuk ve aile gelmesi amacıyla hayata geçirildi.

TRABZONSPORLU TARAFTARLAR ÇOĞUNLUKTA

Bordo-mavili taraftarlar, karşılaşmaya ilgi gösterdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bordo-mavili takımı yaklaşık 10 bin taraftarı destekledi.

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