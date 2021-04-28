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İşte adım adım uzaktan banka müşterisi olma ve hesap açma için yapılması gerekenler

Koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal hareketliliği azaltmak amacıyla yapılan düzenlemeyle Türkiye’de artık uzaktan banka müşterisi olup, hesap açılabilecek. 1 Mayıs 2021 tarihinde hayatımıza girecek olan düzenleme ile nasıl banka müşterisi olunabilecek? İşte uzaktan banka müşterisi olmak veya hesap açtırmak isteyenlerin adım adım yapması gerekenler...

İşte adım adım uzaktan banka hesabı açma ve müşteri olma - Haberler
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Türkiye’de bankacılık alanında 1 Mayıs 2021 tarihi itibariyle önemli bir düzenleme devreye girecek. 1 Mayıs’tan itibaren artık herhangi bir banka müşterisi olmak veya hesap açmak için artık fiziksel olarak bankaya gitme veya ıslak imza atma zorunluluğu aranmayacak.

Koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal hareketliliği azaltmak amacıyla yapılan düzenleme ile artık tüketiciler, uzaktan banka müşterisi olup, hesap açabilecek.

Konuyla ilgili olarak hazırlanan “Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik” 1 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu düzenleme ile bankalar uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebilecek. Düzenleme, 1 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Uzaktan banka müşterisi olmak veya hesap açtırmak isteyen kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla, Türkiye Bankalar Birliği (TBB),rehber niteliğinde bir infografik hazırladı.

Buna göre öncelikle uzaktan kimlik tespiti sürecinde, görüntülü görüşme başlamadan önce hesap açmak istenilen bankanın mobil uygulaması veya banka internet sitesi üzerinden elektronik ortamda doldurulan bir form ile başvuru yapılabilecek. İşte TBB’nin duyurusuna göre 1 Mayıs’tan itibaren uzaktan banka müşterisi olmak isteyenlerin adım adım yapması gerekenler:

12 ADIMDA UZAKTAN BANKA MÜŞTERİSİ OLMA VE HESAP AÇMA

1- Uzaktan kimlik tespiti için mutlaka yeni T.C. Kimlik Kartına ve akıllı telefona sahip olmalısınız.

2- Kimlik kartınızın üzerindeki bilgiler okunabilir olmalıdır. Hasar görmüş bir kimlik kartı ile işlem yapılamaz.

3- Hesap açmak istediğiniz bankanın mobil uygulamasını lütfen akıllı cep telefonunuza indirin veya banka internet sitesine adresine girin.

4- Mobil uygulamayı indireceğiniz platformun güvenliğini veya giriş yapacağınız bankanın internet sitesi adresinin doğruluğunu lütfen kontrol edin.

5- Bilgilerinizin doğrulaması banka tarafından gerçekleştirildikten sonra uzaktan kimlik tespiti işlemini gerçekleştirmek için banka temsilcisi ile irtibata geçeceksiniz. Bu nedenle bankanın uygulamasını kullanmaya başlamadan önce lütfen sakin ve aydınlık bir ortama geçin.

6- Görüşme sırasında güneş gözlüğü ve maske gibi yüz tanımayı engelleyici unsurları lütfen kullanmayın.

7- İşleminizi bilgisayarla yapacak dahi olsanız, mobil telefonunuzu lütfen yanınızda bulundurun. Telefonun ön ve arka kameralarının çalıştığını ve internet bağlantınızı lütfen kontrol edin. Görüşme süresince kameranız açık olmalıdır.

8- Bankanız tarafından, mobil telefonlardaki NFC (Yakın Alan İletişimi) özelliğini kullanmanız istenebilir. Bu nedenle telefonunuzda NFC özelliğinin hangi menü altında olduğunu ve nasıl açılacağını mutlaka önceden öğrenin.

9- Doğrulama işlemi için hesap açmak istediğiniz banka başka bir bankadaki hesabınızdan, para transferi yapmanızı talep edebilir.

10- Bu işlemler esnasında başvuru formuna girdiğiniz bilgilerin güncel ve eksiksiz olduğundan emin olun. Size yöneltilen sorulara lütfen eksiksiz ve net cevaplar verin.

11- Görüntü ve ses kalitesinin, şüpheye yer bırakmayacak ve kimlik tespitinde herhangi bir kısıtlamaya imkân vermeyecek şekilde yeterli seviyede olduğundan emin olun.

12- Görüşme boyunca işlemler sadece sizinle gerçekleştirilecektir. Bu nedenle hesap ve işlem güvenliğiniz için üçüncü bir kişiden yardım/ destek almayın.

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