AirTag takibinden nasıl korunulur? 0:00 / 0:00

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Apple’ın kaybolması kolay olan nesneleri aramaya yardımcı olması için geliştirdiği AirTag, piyasaya sürüldüğü geçen yıldan bu yana suçluların kullandığı bir dizi vakayı beraberinde getirdi. Siber güvenlik kuruluşu Kaspersky uzmanları, AirTag takibi ve bu alandaki korunma yöntemlerini inceledi. İşte siber güvenlik uzmanlarının gözünden Apple’ın AirTag’ine ayrıntılı bir bakış:

- Apple, Nisan 2021'de kaybolması kolay nesneleri aramaya yardımcı olan AirTag etiketlerini tanıttı. Bir AirTag'in içinde değiştirilebilir bir pil ve oldukça büyük bir hoparlörle birlikte kablosuz modüle sahip bir kart yer alıyor. AirTag'ler en basit senaryoda şu şekilde çalışıyor: Anahtarlar ve AirTag anahtarlığa takılıyor. O gün işe geç kalınıyorsa ve anahtarlar evde bir yerde kaybolduysa, iPhone arama modu etkinleştiriliyor. Ultra genişbant (UWB) teknolojisini kullanan telefon, kişiye AirTag'in bildirimleriyle "sıcak" veya "soğuk" gibi yardımcı yönlendirmelerde bulunuyor.

iPHONE’LAR ÜZERİNDEN BAĞLANTI KURUYOR

- Daha karmaşık bir senaryoda AirTag'in sırt çantasına bağlandığını, bir gün metrodan hızla inerken yanlışlıkla çantanın geride bırakıldığı bir senaryo öngörülsün. Çantanın kaybedildiği fark edildiğinde ve iPhone sırt çantasından çok uzakta olduğundan UWB yardımcı olmuyor. Bu kez nispeten modern Apple cihazları (iPhone 7 ve daha yeni) Bluetooth kullanarak yakındaki AirTag'i algılar ve yaklaşık koordinatları Apple hesabına iletiyor.

- Böylece sırt çantasının nerede olduğunu görmek için Apple'ın Bul hizmeti kullanılabiliyor. Tüm bunlar otomatik olarak gerçekleşiyor; hiçbir şey yüklemeye gerek olmuyor. AirTag arama sisteminin çalışması için gereken her şey, yüz milyonlarca kullanıcının iOS'unda zaten yerleşik olarak yer alıyor.

- Ancak Bluetooth'un maksimum mesafe aralığının yalnızca birkaç düzine metre olduğu göz önüne alındığında, bu yalnızca iPhone'u olan çok sayıda insanın bulunduğu büyük şehirlerde çalışıyor. Sırt çantası, tüm sakinlerin Android akıllı telefonlar kullandığı küçük bir kasabaya giderse AirTag'in yerini belirlemek daha zor olacaktır. Bu durumda üçüncü bir algılama mekanizması devreye giriyor: Aradan birkaç saat geçerse ve AirTag'in herhangi bir iPhone ile bağlantısı yoksa, yerleşik hoparlör ses çalmaya başlar. Öğeyi bulan kişi akıllı telefonunu NFC ile AirTag'e nasıl bağlayacağını öğrenirse, AirTag onlara öğenin sahibinin telefon numarasını söylüyor.

- Teoride AirTag'ler, kaybolması kolay nesnelerin takibi için kullanışlı bir aksesuar. Teknoloji, koltuğun arkasına düşmüş anahtarlarınızı veya geride bıraktığınız bir çantayı bulmanıza yardımcı olabilir. Geçen yıl boyunca geniş çapta tartışılan faydalı bir uygulamaya bir örnek, uçağa binmeden önce bir bavula AirTag yapıştırmak oldu. Birçok durumda yolcular kayıp bagajlarını havayolu çalışanlarından daha hızlı bulabildiler.

DİKKAT ÇEKEN VAKALAR

- Ancak pratikte cihaz satışa çıktıktan hemen sonra, insanların cihazı yasal olmayan şekillerde kullandıklarına dair raporlar ortaya çıkmaya başladı. Bunlar arasında aleni suç faaliyeti raporları bile vardı. İşte başlıca örnekler:

Almanya'da bir aktivist, AirTag içeren bir zarfı postaladıktan sonra çok gizli bir devlet kurumunun yerini ortaya çıkardı. Pek çok insan, gerçek posta dağıtım yollarını izlemek için böyle bir taktik kullanıyor. Ancak Alman aktivistin yaptığı gibi bir AirTag kullanmak da mümkün: Eğer birisi gerçek adresini gizli tutmak için posta kutusu kullanıyorsa, içinde AirTag bulunan bir posta gerçek ikameti ortaya çıkaracaktır.

Daha ciddi bir notta, Aralık 2021'de Kanada polisi, suçluların araba çalmak için AirTag'leri kullandığı birkaç olayı araştırdı. Halka açık bir otoparkta bir arabaya bir AirTag yapıştırdılar, onu sahibinin nerede yaşadığını bulmak için kullandılar ve sonra gece arabayı potansiyel tanıklardan uzakta, bir banliyöde park halindeyken çaldılar.

Son olarak, kadınları takip etmek için AirTag'lerin kullanımına ilişkin birçok olay var. Bu durumda failler, kadının arabasına bir AirTag yapıştırıyor veya çantasına koyuyor. Ardından nerede yaşadığını tespit ediyor ve düzenli olarak seyahat ettiği yolları görüyor. AirTag'ler bu tür takiplere karşı koruma önlemleri içeriyor. Örneğin etiket, bağlı olduğu iPhone'dan uzaktayken sürekli hareket ediyorsa, yerleşik hoparlör bip sesi çıkarmaya başlıyor. Bununla birlikte bipleyicileri devre dışı bırakılmış AirTag'ler yakın zamanda piyasada görünmeye başladı.

- Teoride AirTag hacklenebiliyor ve yazılımdaki davranışı değiştirilebiliyor. Örneğin, geçen Mayıs ayında bir araştırmacı, cihazın korumalı donanım yazılımına başarıyla erişim sağladı. Birisi, üreticinin, bir arama operasyonuna katılan akıllı telefonların sahiplerinin ve kurbanların bilgisi olmadan insanları yasa dışı olarak izlemek için yüz milyonlarca iPhone ağından yararlanmayı başarırsa, bu Apple ve kullanıcılar için tehlikeli olacaktır.

YENİ ÖZELLİKLER DEVREYE ALINDI

Apple, geçen ay yaptığı duyuru ile AirTag'in insanları veya başkalarına ait eşyaları takip etmek için değil, insanların kendi kayıp eşyalarını bulmasına yardımcı olmak için tasarlandığının altını çizdi.

Ürünün kötü niyetli kullanılmasını şiddetle kınadığını ifade eden şirket, çeşitli güvenlik grupları ve emniyet teşkilatlarıyla yakın bir çalışma sürdürdüklerini ve yapılan görüşmelerin sonucunda AirTag güvenlik uyarılarını güncellemek ve istenmeyen takibe karşı korunmaya yardımcı olmak için AirTag'e ve Bul ağına yönelik daha fazla yöntem belirlediklerini açıkladı.

Apple’ın kendi altyapısının güvenliğine önem verdiğini ancak sonuçta AirTag'lere benzer başka cihazların da piyasada olduğunu belirten uzmanlar, şu noktalara dikkat çekiyor:

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

- Sonuç olarak, gözetleme için yazılım kullanmanın gerçek hayatta AirTag'lerden çok daha tehlikeli ve yaygın olduğunun belirtilmesi gerekiyor. Apple'ın AirTag'leri makul miktarda paraya mal oluyor, takibi yapan bir kişinin bir AirTag'i gerçek hesabıyla eşleştirmesi gerekiyor ve üretici etiketleri gizlemeyi zorlaştırmaya çalışıyor.

- Buna karşılık, casus yazılım ve takipçi yazılım uygulamalarının geliştiricileri, onları mümkün olduğunca algılanamaz hale getirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. İzleme uygulamaları, konumu izlemeye ek olarak, casusa başka seçenekler de sunuyor. Özellikle coğrafi konum belirlemeden bile daha tehlikeli olabilen kurbanın belgelerine, fotoğraflarına ve mesajlarına erişim sağlıyorlar.

- Takip edildiğinden endişeleniliyorsa, yapılması gereken ilk şey akıllı telefonun korunmasıdır. Ardından, bilinmeyen AirTag'ler aranabilir. Bir iPhone kullanılıyorsa, oldukça hızlı bir şekilde bir etiket olduğu bildirilecektir. Bir Android kullanılıyorsa ve AirTag ile izlenmekten korunmak için, Apple’ın Tracker Detect (Takip Edici Saptama) uygulaması yüklenebilir.