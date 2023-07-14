İşte bonservisi elinde olan yıldızlar!
Transfer döneminin başlaması ile birlikte imzalar da gelmeye başladı. Ancak hala birçok yıldız bonservisi elinde yeni takımlarını bekliyor. İşte Türk takımlarını da yakından ilgilendiren bonservisi elinde olan futbolcular...
Giriş: 14.07.2023 - 09:48
1
Daichi Kamada
2
Wilfried Zaha
3
Jonathan Bamba
4
David de Gea
5
Moussa Dembélé
6
Daniel Amartey
7
Yerry Mina
8
Adama Traoré
9
Nathan Redmond
10
Mohamed Elyounoussi
11
Jesse Lingard
12
Lucas Moura
13
James Rodriguez
14
Manuel Lanzini
15
Miha Zajc
16
Alfredo Morelos
17
Eden Hazard
18
Sergio Ramos
19
Alexis Sánchez
20
Juan Cuadrado
21
Munir El Haddadi