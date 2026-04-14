İşte Burak Yılmaz'ın Gaziantep FK'dan ayrılığının perde arkası!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor maçı sonrası istifa ettiğini açıkladı. Kendisine çok fazla terbiyesizlik yapıldığını ve başkana söz verdiği için gitmediğini dile getiren Yılmaz, MHK için ise sert sözler kullandı.

HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez hem Burak Yılmaz cephesinde hem de MHK cephesinde yaşananların perde arkasını anlattı.

İşte Sezgin Gelmez'in açıklamaları:

"Süper Kupa eleme turları döneminde Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş, Burak Yılmaz’la Gaziantep’te görüşüyorlar. Ardından Fuat Göktaş ve Mecnun Otyakmaz, karayolu ile Adana’ya, Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşması nedeniyle gidiyorlar. Maçtan 5-10 dakika önce Burak Yılmaz’la yüz yüze görüşüyorlar. Bu sırada Fuat Göktaş’a 'Burak Yılmaz bahis oynadı' şeklinde bir haber geliyor ve Burak Hoca’yı arıyor. Daha sonra Fuat Göktaş’a yeniden bir bilgi ulaşıyor: 'Burak Yılmaz' adlı kişinin Iğdır’da yaşayan başka bir kişi olduğu söyleniyor. Bunun üzerine Fuat Göktaş yeniden Burak Hoca’yı arıyor. Edindiğim bilgiye göre Burak Hoca’nın, Fuat Göktaş ve Mecnun Otyakmaz’la konuşurken 'Ellerinizden öperim' ve bayram mesajı gönderdiği gibi bir diyalog da var. Iğdırlı olduğu söylenen kişi ise Iğdır’da U14 takımının antrenörü ve şu anda görevine devam ediyor. Ancak amatörlerle ilgili bir bahis soruşturması bulunmuyor. Eğer böyle bir süreç olursa, Iğdırlı Burak Yılmaz’ın adının da gündeme gelmesi mümkün. Burada bir isim karışıklığı olduğu ifade ediliyor. Ardından Fuat Göktaş ve Burak Hoca telefonda tekrar konuşuyor. Edinilen bilgilere göre Burak Hoca’nın burada Fuat Göktaş’a bir hakareti yok; ancak ses yükselttiği bir konuşma oluyor. Burak Hoca’nın, 'Bana bunları siz yaptınız, beni bahis operasyonuna dahil ettiniz, hem benim hem takımımın hakkını yiyorsunuz' şeklinde bir ifadede bulunduğu aktarılıyor. Ancak konuşmanın sonunda süreç tatlıya bağlanıyor."

"MEMİK YILMAZ HAKEMİN HATA YAPTIĞI GÖRÜŞÜNDE"

"Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, hakemin hata yaptığı görüşünde. Burak Yılmaz için de 'Gidenin, başını kaldıranın başını tutmak zor olur' şeklinde bir ifade kullandı. Yani 'Yapabilecek bir şeyimiz yok, bu kararı aldıysa saygı duyuyoruz' dedi."

BURAK YILMAZ NE DEDİ?

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) sert eleştirilerde bulunan Yılmaz, kendisine "yasa dışı bahis" kumpası kurulmaya çalışıldığını iddia etti.

"Yürekli olan bir dijital platform varsa, Gaziantep FK'ya yapılan hakem hatalarını çıkarsın. Trabzonspor maçında yediğimiz ofsayttan gol, Gençlerbirliği maçında verilmeyen penaltımız. Bunlara bakalım. Bugün yediğimiz ikinci goldeki pozisyon, faul değil diyorsanız sizin görüşünüzdür ama bence yüzde yüz fauldü. 1-0 öne geçtikten sonra Ozan Ergün tatlı tatlı doğramalarını yaptı. Aut olan pozisyonu korner verdi. Bunlar futbolda olan şeyler ama buradan şunu söylemek istiyorum; Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, dokunulmaz mı kardeşim bu? Neler geldi, neler geçti. İstedikleri gibi orada Fuat Göktaş ile oynatıyorlar, indiriyorlar. Yaşadığım problemi anlatayım size. Devre arasında Antalya'da kamptayken Fuat Göktaş beni aradı, 'Bir tane Burak Yılmaz bahis oynamış' dedi. Lütfen iyi dinleyin beni. 'Ne diyorsun sen abi' dedim, 'Ben 2010-2011'i yaşamışım, bu bahis olayı benim karın ağrım' dedim, telefonu kapattım. 15 dakika sonra beni Fuat Göktaş tekrar aradı, 'Özür dilerim yanlış Burak Yılmaz'mış, Iğdır'da birisiymiş, çıkarttırdım' dedi. Lütfen burayı iyi dinleyin, 'çıkarttırdım' dedi. Kendinizi benim yerime koyun. Benim alnım açık, başım dik. Nasıl bahis oynanır, nereden oynanır bilmem, takdir edersiniz ki ihtiyacım da yok” diye konuştu.

"KENDİSİNE TELEFONDA KÖTÜ KONUŞTUM, SONRASINDA BİZİ DOĞRADILAR"

Kocaelispor maçında haksız yere oyundan atıldığını belirten genç teknik adam, “Ondan sonra gerekli yerleri, başkanları aradım. Ortalık karıştı. Üç gün sonra Kocaelispor maçında Burak Pakkan hiçbir şey yokken beni oyundan attı. Atılana kadar hiçbir şey yapmadım ama atıldıktan sonra verdiğim tepki hatalıydı, haksız yere atılmıştım. Sonrasında Fuat Göktaş'ı aradım. Eğer yalan söylüyorsam Allah'ım, dinim, kitabım üzerine yemin ederim. Aradım ve telefonda yanlış konuştum. Çünkü bana yoklama çektiler. Acaba ben miyim diye yoklama çekti Fuat Göktaş. Kendisine telefonda kötü kelimeler kullandım. O benim hatamdı ama ondan sonra Gaziantep FK'ya gereğini yaptılar, her maçta beni doğradılar kardeşim. Federasyon bu şekilde ilerliyor. Bu hakemler kötü. Bu MHK Başkanı kötü. Niye gitmiyor, nedir bu dokunulmazlığı. Galatasaray da şikayetçi, Karagümrük de şikayetçi. Nasıl düzelecek abi? Ahbap çavuş ilişkisiyle gidiyor, düzelmez. Ben bugün istifa ediyorum. Bıktım çünkü. Her gün İbrahim Hacıosmanoğlu'yla, Mecnun Otyakmaz'la konuşuyoruz. Sevgili Mecnun Abi bana, 'O Burak Yılmaz açıklanmadı çünkü altyapıları açıklamadık' dedi. Benim altyapımda en az on kişi ceza aldı, hepinizin altyapısında bahisten ceza alan adamlar var. Burada bir adaletsizlik, terbiyesizlik ve hak yeme var.” ifadelerini kullandı.

"BİR SÖZÜN ESİRİ OLDUM"

Gaziantep FK'daki mali durum ve geleceği hakkında da konuşan Yılmaz, "Ben teknik direktörlüğe başlayalı iki buçuk sene oldu. Alnım açık, başım dik. Üç takımı da kümede bıraktım. Şu anda çok değerli teknik direktörlerin geçmişte yaşadığı başarısızlıkları yaşamadım. Gaziantep'e çok kırgınım. Habire 'Burak Yılmaz para arıyor' diye konuşmalar oluyor. Ben Gaziantep'ten para almıyorum, çok cüzi bir rakam alıyorum. Oyuncularımın maaşları, primleri yatsın diye çok fedakarlık yaptım. Ancak kendi içlerindeki çatışmalardan dolayı beni çok kırdılar. 'Bu zamana kadar neden gitmedin?' derseniz, bir söz verdim ve sözün esiri oldum. Başkanım çok ağır bir ameliyat geçirdi, onu bırakmayacağımı söylemiştim. Ama artık burama geldi” dedi.