İşte dilinizdeki soruna göre yaşayabileceğiniz hastalıklar ve dil kanserinin belirtileri
Dil sağlığınız, genel sağlığınızın önemli bir göstergesidir. Dilde ortaya çıkan sorunlar, çeşitli hastalıklara yol açabilir. Bu sorunlar arasında en ciddi olanlardan biri ise dil kanseri riskidir. Dil kanseri, erken teşhis edilmediğinde ciddi sonuçlara yol açabilecek tehlikeli bir hastalıktır. Bu yüzden haberimizde dildeki sorunların hangi hastalıklara yol açabileceğini ve dil kanserinin belirtilerini derledik. İşte, detaylar!
Dil; tat almaya, yemek yemeye ve konuşmaya yardımcı olur. Bunların yanı sıra genel sağlığınızın anlık görüntüsünü de sağlar. Ancak dilde bazen sorunlar oluşabilir, örneğin; dilinizin normal pembemsi renginde olmadığını veya kalın, beyaz görünümlü lekeler veya ülserler oluştuğunu fark ederseniz dil kanseri gibi birçok ciddi problemin habercisi olabilir. İşte, dilinizdeki soruna göre yaşayabileceğiniz hastalıklar!
1. BEYAZ LEKELER VARSA
Kremsi beyaz lekeler bir mantar enfeksiyonu olan pamukçuk olabilir. Bu durum genellikle bir hastalık veya ilaçların ağzınızdaki bakteri dengesini bozması sonrasında oluşur. Dantel gibi görünen beyaz lekeler liken planus olabilir, bu da bağışıklık sisteminizin ağzınızdaki dokulara saldırdığı anlamına gelir. Kazınamayan sert, düz, beyaz alanlar görürseniz bu kanserle bağlantılı lökoplaki olabilir.
2. KAHVERENGİ BİR DİLİNİZ OLUŞTUYSA
Dilinizde kahverengi kürke benzeyen bir kaplama varsa diliniz kıllı olabilir. Bu "tüyler" dilinizi fırçaladığınızda veya kazıdığınızda kaybolmalıdır. Eğer kazıyamayacağınız tüylü, beyaz lekeleriniz varsa bu oral kıllı lökoplaki olabilir. Epstein-Barr veya HIV gibi virüslerle enfekte kişilerin başına gelebilir.
3. PARLAK KIRMIZI BİR DİLİNİZ VARSA
Çilek kırmızısı dil, çoğunlukla çocuklarda olmak üzere vücudun her yerindeki kan damarlarını iltihaplandıran nadir ve ciddi bir hastalık olan Kawasaki hastalığının erken bir belirtisi olabilir. Aynı zamanda kızıl hastalığının da bir belirtisidir. Ayrıca diliniz de kırmızıysa ve ağzınızda ağrı varsa bu vücudunuzda yeterli B3 vitamini bulunmadığının işareti olabilir.
4. DİLİNİZ PÜRÜZSÜZ HALE GELDİYSE
Üst kısmında küçük çıkıntılar olmayan bir dil, pürüzsüz görünebilir. Demir, folik asit veya B vitaminleri gibi bazı besin maddelerini yeterince almıyorsanız bu durumu yaşayabilirsiniz. Enfeksiyonlar, çölyak hastalığı veya bazı ilaçlar da buna neden olabilir. Ayrıca bu durum sedef hastalığı veya liken planusla da bağlantılı olabilir.
5. DİLİNİZ ÇOK BÜYÜKSE
Dilinizin ağzınızın geri kalanına göre çok büyük olduğu zaman doktorunuz dilinizin yanlarında dişlerinizin izlerini bulabilir. Bu duruma hipotiroidizm, enfeksiyon veya alerji gibi hastalıklar sebep olmuş olabilir.
6. DİLİNİZDE ÇATLAKLAR OLUŞTUYSA
Yaşlandıkça dilinizde derin oluklar oluşabilir. Ayrıca bu durum; Down sendromu, sedef hastalığı ve Sjögren sendromuyla da bağlantılı olabilir. Zararsızdırlar ancak yiyecek ve bakterileri temizlemek için dilinizi nazikçe fırçalamalısınız. Doktorunuz onlara neden olan durumu tedavi ettiğinde oluklar iyileşebilir.
7. DİLDE İYİLEŞMEYEN BİR YARA VARSA DİL KANSERİ OLABİLİRSİNİZ!
Dil kanseri, dildeki sağlıklı hücrelerin DNA'sında değişiklikler meydana gelmesiyle başlar. Bu değişiklikler, sağlıklı hücreler öldüğünde çok fazla ekstra hücre oluşturarak tümör adı verilen bir büyüme oluşturabilir. Zamanla bu hücreler, parçalanıp vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.
Bu sebeple şu belirtilere dikkat etmek gerekebilir:
Dilde veya ağzın iç kısmında kırmızı veya beyaz bir yama,
Bir türlü geçmeyen boğaz ağrısı,
Boğaza bir şeyin takıldığı hissi,
Ağız veya dilin uyuşması,
Çiğneme, yutma veya çeneyi veya dili hareket ettirmede zorluk veya ağrı,
Çenenin şişmesi,
Seste değişiklik.
DİL KANSERİ BOĞAZDA DA OLUŞABİLİR!
Ağızda başlayan dil kanseri, boğazda başlayan dil kanserinden farklıdır. Ağızda meydana gelen dil kanserine ağız dili kanseri denir. Ağızdaki dil kanseri gözle görülüp hemen fark edilir ancak boğazda başlayan orofaringeal dil kanseri adlı hastalık belirtilere neden olmadan büyüyebilir.
BOĞAZDA BAŞLAYAN DİL KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Dil kanseri boğazda meydana geldiğinde ilk belirti boyundaki lenf düğümlerinin şişmesi olabilir. Diğer semptomlar arasında kan tükürme, kilo kaybı ve kulak ağrısı sayılabilir. Ayrıca ağzın arkasında, boğazda veya boyunda bir şişlik olabilir.
DİL KANSERİNİN TEDAVİSİ NEDİR?
Dil kanseri tedavisi; kanserin evresi, kanserin dilin neresinde olduğu ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Bu sebeple eğer yukarıdaki diğer sorunlardan muzdaripseniz veya dil kanseri olduğunuzu düşünüyorsanız en kısa sürede bir uzmana danışmanız iyi olabilir.
Kaynak: Mayo Clinic, Web MD, Cancer Research UK