4. DİLİNİZ PÜRÜZSÜZ HALE GELDİYSE

Üst kısmında küçük çıkıntılar olmayan bir dil, pürüzsüz görünebilir. Demir, folik asit veya B vitaminleri gibi bazı besin maddelerini yeterince almıyorsanız bu durumu yaşayabilirsiniz. Enfeksiyonlar, çölyak hastalığı veya bazı ilaçlar da buna neden olabilir. Ayrıca bu durum sedef hastalığı veya liken planusla da bağlantılı olabilir.