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Akıllı cep telefonlarıyla ilgili en çok nelerden şikayet ediliyor? 

Akıllı telefonlarla ilgili tüketicilerin en çok sorun yaşadığı konuları derleyen Şikayetvar verilerine kullanıcıların başı telefon şarjlarıyla dertte... Şarjın çabuk bitmesi, şarjda iken aşırı ısınma ve patlama akıllı cep telefonlarıyla ilgili en çok şikayet edilen konu olurken; dokunmatik ekranda temassızlık, ekran yansıtma özelliğinin çalışmaması, oyunlarda donma çözüm bekleyen diğer konular arasında yer aldı.

İşte en çok karşılaşılan 10 akıllı telefon şikayeti - Haberler
'Cep'te bitmeyen 10 şikayet!
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HABERTURK.COM

Akıllı telefonların kullanım alanı yaşamımızda her geçen gün genişliyor. E-posta, çağrı ya da mail üzerinden iletişim kurmanın yanı sıra yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekme, dizi ya da film izleme, oyun oynama gibi birçok alanda bu cep telefonları kullanılıyor. Yaşamlarımızın artık vazgeçilmez bir ürünü olan, günümüzün çoğunu birlikte geçirdiğimiz akıllı cep telefonlarına artan yoğun ilgi beraberinde şikayetleri de getiriyor.

Tüketicilerin şikayet paylaşımlarını yaptığı online platform Şikayetvar akıllı cep telefonlarıyla ilgili en çok şikayet edilen konuları derledi. Verilere göre tüketiciler en çok şarj sorunu yaşarken, dokunmatik ekranlarda yaşanan temassızlık, ekran yansıtma özelliğinin çalışmaması ve uygulama ya da oyunlarda donma en çok dile getirilen sorunlar oldu.

AKSESUAR ŞİKAYETLERİ YÜZDE 228 ARTTI

2020-2021 (Nisan) verilerini karşılaştıran Şikayetvar’a göre, cep telefonu aksesuarlarında şikayet artış oranı yüzde 228, akıllı saatler ve bilekliklerde yüzde 122 oldu. Cep telefonlarıyla ilgili 2020’de 11 bin 707 olan şikayet sayısı yüzde 45 oranında artarak 2021’de 16 bin 979 oldu. Cep telefonlarıyla ilgili Şikayetvar’a gelen şikayetlerin yüzde 27’si çözüme kavuştu.

MART AYINDA ZİRVE YAPTI

Cep telefonu sektörü yıllık olarak değerlendirildiğinde 2019’da 4 bin 643 şikayet sayısıyla en çok şikayet edilen ay Temmuz olurken, 2020’de 7 bin 268 şikayet sayısıyla en çok şikayet edilen ay Aralık oldu. 2021’in ilk üç ayına bakıldığında ise Mart’ta şikayetlerin zirve yaptığı gözlemleniyor. Sadece bir aylık zaman diliminde 7 bin 993 şikayet alan cep telefonu sektöründe en çok şikayet edilen kategorinin ise A segment markalar olduğu gözlemleniyor.

EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN 10 SORUN

Cep telefonlarıyla ilgili en çok şikayet edilen konular ise şöyle sıralandı:

1- Şarjın çabuk bitmesi, şarjda iken aşırı ısınma ve patlama

2- Dokunmatik ekranda temassızlık, klavye dokunmatiğinin algılanmaması

3- Ekran yansıtma özelliğinin çalışmaması

4- Uygulama ve oyunlarda donma, tek uygulama açıkken bile aşırı ısınması

5- Hoparlörden sesin karşı tarafa gitmemesi, cızırtı olması

6- Parmak izinin ve yüz tanımanın yanlış algılaması

7- Kameranın puslu çekmesi

8- IMEI numarası klonlu cihaz çıkması

9- Ekranda sarı lekelenmeler oluşması

10- Hayalet ekran oluşması

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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